Тур: 30. Стадион: Ванкдорф.
3:0
Конец матча
Ход матча
6'
1:0
18'
2:0
21'
3:0
46'
61'
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 407
-
49 Владение мячом, % 51
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
15
Элиа
Мешак
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Деме МаликПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Янг Бойз
Грасcхоппер
38 матчей
84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
24 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
13.2%
13.1%
28 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 18 побед
59 матчей
54.2%
18.6%
27.2%
32 победы 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.7%
39%
20.3%
24 победы 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
47.5%
22%
30.5%
28 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
70
47
Голов в среднем за матч
2.26
1.68
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.68
0.87
Среднее время на гол
53
103
Всего голов
117
74
Голов в среднем за матч
1.98
1.25
Тотал матчей
2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 81%
Меньше 19%
11
38
Больше 64%
Меньше 36%
21
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
Среднее время на гол
45
71
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|9
|0.3
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.3
|Элиа Мешак
|7
|0.23
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.23
|Ганвула Сильвер
|5 (1)
|0.17
|Угринич Филип
|4
|0.13
|Малес Дариан
|3
|0.1
|Колли Эбрима
|3
|0.1
|Бенито Лорис
|2
|0.07
|Ррудхани Донат
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лакоми Лукаш
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Мугиша Джоэл
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.23
|Мабил Авер
|4
|0.13
|Francis Momoh
|4
|0.13
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.13
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.1
|Феррейра Филипе
|3
|0.1
|Брэдли Финк
|2
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.07
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Аменда Орель
|4
|0
|Блюм Левин
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Ниассе Шейх
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Лавс Джошуа
|4
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Паскочи Максим
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
5
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
17
22
Янг Бойз
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
43% (13)
7% (2)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
39
9
20 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
8
21%
3
33%
1-15
4
10%
2
22%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
3
33%
61-75
7
18%
1
11%
76-90
Пропущено
10
24
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
20%
2
8%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
2
20%
6
25%
31-45
1
10%
1
4%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
2
20%
4
17%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
26%
1
4%
1-15
2
11%
7
30%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Забито
58
32
31 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
13
22%
4
13%
1-15
6
10%
9
28%
16-30
12
21%
4
13%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
9
16%
6
19%
61-75
10
17%
5
16%
76-90
Пропущено
28
41
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 26
6
21%
4
10%
1-15
4
14%
9
22%
16-30
5
18%
9
22%
31-45
2
7%
2
5%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
7
25%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Грасcхоппер
Точный счет
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
96
69
87
312
510
213
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
411
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
1812
1317
723
1119
426
624
228
426
228
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9