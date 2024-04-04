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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
6' Гол
Элиа Мешак
2:0
18' Гол
Ганвула Сильвер
3:0
21' Гол
Монтейро Джоэл
90'+4

Ход матча

6'
Элиа Мешак
1:0
18'
Ганвула Сильвер
2:0
21'
Монтейро Джоэл
(Янко Саиди)
3:0
46'
 
Мейер Тим
Лавс Джошуа
60'
Иттен Седрик
Ганвула Сильвер
 
60'
Мугиша Джоэл
Колли Эбрима
 
61'
Блюм Левин
Янко Саиди
 
65'
 
Брэдли Финк
Абраши Амир
66'
 
Абубакар-Анкра Асума
Giotto Morandi
69'
Малес Дариан
Монтейро Джоэл
 
74'
Anel Husic
Лаупер Сандро
 
78'
 
Elvir Zukaj
Секо Аюму
78'
 
Шюрпф Паскаль
Феррейра Филипе

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 405 Количество передач 407
  • 49 Владение мячом, % 51
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
5
Лавс
Джошуа
2
Абелс
Дирк
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
73
Ходжа
Флориан
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
77
Феррейра
Филипе
Янг Бойз
4-4-2
Грасcхоппер
3-4-3

История личных встреч

Янг Бойз
Грасcхоппер

38 матчей

84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
24 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
13.2%
13.1%
28 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 18 побед

59 матчей

54.2%
18.6%
27.2%
32 победы 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.7%
39%
20.3%
24 победы 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

47.5%
22%
30.5%
28 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

70
47

Голов в среднем за матч

2.26
1.68

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.68
0.87

Среднее время на гол

53
103

Всего голов

117
74

Голов в среднем за матч

1.98
1.25

Тотал матчей

2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 81%
Меньше 19%
11
38
Больше 64%
Меньше 36%
21
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
13
Больше 22%
Меньше 78%
46
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
57

Среднее время на гол

45
71

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 9 0.3
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.3
Элиа Мешак 7 0.23
Иттен Седрик 7 (1) 0.23
Ганвула Сильвер 5 (1) 0.17
Угринич Филип 4 0.13
Малес Дариан 3 0.1
Колли Эбрима 3 0.1
Бенито Лорис 2 0.07
Ррудхани Донат 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лакоми Лукаш 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Мугиша Джоэл 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.23
Мабил Авер 4 0.13
Francis Momoh 4 0.13
Бабунски Дориан 4 (1) 0.13
Giotto Morandi 3 (1) 0.1
Феррейра Филипе 3 0.1
Брэдли Финк 2 0.07
Шюрпф Паскаль 2 0.07
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Янко Саиди 3 1
Угринич Филип 4 0
Аменда Орель 4 0
Блюм Левин 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Ниассе Шейх 3 0
Малес Дариан 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Хаджам Жауэн 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Лавс Джошуа 4 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Паскочи Максим 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Грасcхоппер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
5
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

17
22
Янг Бойз
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
43% (13)
7% (2)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

39
9
20 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
8
21%
3
33%
1-15
4
10%
2
22%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
6
15%
3
33%
61-75
7
18%
1
11%
76-90

Пропущено

10
24
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
20%
2
8%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
2
20%
6
25%
31-45
1
10%
1
4%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
2
20%
4
17%
76-90

Забито

19
23
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
26%
1
4%
1-15
2
11%
7
30%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Забито

58
32
31 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
13
22%
4
13%
1-15
6
10%
9
28%
16-30
12
21%
4
13%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
9
16%
6
19%
61-75
10
17%
5
16%
76-90

Пропущено

28
41
15 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 26
6
21%
4
10%
1-15
4
14%
9
22%
16-30
5
18%
9
22%
31-45
2
7%
2
5%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
7
25%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
3 раза 10%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
6
9
8
7
2.5
3
12
5
10
3.5
2
13
4
11
4.5
2
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
1
14
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
18
12
13
17
1.5
7
23
11
19
2.5
4
26
6
24
3.5
2
28
4
26
4.5
2
28
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 30 16 4 10 56 - 42 52
4.
Винтертур
 30 12 9 9 51 - 52 45
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
10.
Базель
 30 9 6 15 36 - 49 33
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 30 5 8 17 33 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
6.
Базель
 15 4 2 9 17 - 30 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Янко Саиди сделал результативную передачу.
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