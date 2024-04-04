  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Лозанна
3:3
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол
Аколо Чадрак
19' Желтая карточка
Пафунди Симоне
0:2
24' Гол
Кинтилья Хорди
1:2
34' Гол
Дюссенн Ноэ
58' Желтая карточка
Raoul Giger
67' Желтая карточка
Станич Йозо
2:2
78' Гол
Ррудхани Донат
2:3
80' Гол
Милошевич Йован
84' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3
3:3
86' Пенальти
Ррудхани Донат
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Аколо Чадрак
(Руис Виктор III)
19'
Пафунди Симоне
 
24'
0:2
Кинтилья Хорди
(Аколо Чадрак)
34'
Дюссенн Ноэ
(Поати Морган)
1:2
46'
Саншеш Алвин
Пафунди Симоне
 
46'
Роше Джейми
Кустодио Оливье
 
54'
 
Окороджи Чима
Кинтилья Хорди
58'
Raoul Giger
 
67'
 
Станич Йозо
67'
 
Милошевич Йован
Аколо Чадрак
67'
 
Тома Бастьен
Руис Виктор
67'
 
Abdoulay Diaby3
Станич Йозо
72'
Илие Рареш
Диабате Фуссейни
 
72'
Лабо Бригтон
Бернед Антуан
 
78'
Ррудхани Донат
(Роше Джейми)
2:2
80'
2:3
Милошевич Йован
84'
 
Abdoulay Diaby3
86'
Ррудхани Донат
3:3
90'
Каблан Крис
Ррудхани Донат
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 425 Количество передач 316
  • 57 Владение мячом, % 43
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Patrick
Sutter
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
64
Стеванович
Михайло
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
30
Руис
Виктор
III
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
Лозанна
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лозанна
Санкт-Галлен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

29 матчей

24.1%
10.3%
65.6%
7 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
4:0
С
1:5
С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.93
2.29

Среднее время на гол

46
39

Всего голов

44
48

Голов в среднем за матч

1.52
1.66

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
54

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.33
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.17
Лабо Бригтон 4 0.13
Саншеш Алвин 4 0.13
Ррудхани Донат 4 (1) 0.13
Илие Рареш 3 0.1
Калу Самуэль 3 0.1
Бальде Алиу 2 0.07
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 11 0.37
Жеббель Виллем 7 (1) 0.23
Фалльци Альберт 4 0.13
Шуберт Фабиан 3 0.1
Стеванович Михайло 3 0.1
Christian Witzig 2 (1) 0.07
Кинтилья Хорди 2 0.07
Шмидт Исаак 2 0.07
Милошевич Йован 2 0.07
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Дзанотти Маттиа 1 0.03
Гёртлер Лукас 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Руис Виктор III 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 5 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Салай Габор 4 0
Лабо Бригтон 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Илие Рареш 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Пафунди Симоне 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 7 0
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Гёртлер Лукас 4 1
Станич Йозо 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Лозанна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Санкт-Галлен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
9
Лозанна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

13
27
Лозанна
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
40% (12)
10% (3)
Санкт-Галлен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
4%
2
14%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
6
33%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
5
28%
4
18%
76-90

Забито

20
31
12 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
15%
6
19%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
6
30%
6
19%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
6
30%
4
13%
76-90

Пропущено

26
19
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
4%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
8
31%
4
21%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
7
27%
7
37%
76-90

Забито

44
45
22 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
9%
8
18%
1-15
8
18%
9
20%
16-30
10
23%
7
16%
31-45
2
5%
4
9%
46-60
7
16%
8
18%
61-75
13
30%
30%
9
20%
76-90

Пропущено

44
41
15 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
7
16%
6
15%
1-15
1
2%
3
7%
16-30
7
16%
6
15%
31-45
10
23%
8
20%
46-60
7
16%
7
17%
61-75
12
27%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2
Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2

Результаты матчей

Лозанна
Санкт-Галлен

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
10
5
5
10
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
12
18
1.5
12
18
5
25
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 30 16 4 10 56 - 42 52
4.
Винтертур
 30 12 9 9 51 - 52 45
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
10.
Базель
 30 9 6 15 36 - 49 33
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 30 5 8 17 33 - 60 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 15 9 3 3 25 - 20 30
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 6 7 16 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 1 6 31 - 25 25
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
6.
Базель
 15 4 2 9 17 - 30 14
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Кустодио Оливье уходит с поля. Роше Джейми выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лозанна 3:3 Санкт-Галлен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный