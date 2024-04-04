Тур: 30. Стадион: Stade de la Tuiliere.
3:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолАколо Чадрак
19' Желтая карточкаПафунди Симоне
0:2
24' ГолКинтилья Хорди
1:2
34' ГолДюссенн Ноэ
58' Желтая карточкаRaoul Giger
67' Желтая карточкаСтанич Йозо
2:2
78' ГолРрудхани Донат
2:3
80' ГолМилошевич Йован
84' Желтая карточкаAbdoulay Diaby3
3:3
86' ПенальтиРрудхани Донат
90'+6
Ход матча
7'
0:1
19'
24'
0:2
34'
1:2
58'
67'
78'
2:2
80'
2:3
84'
86'
3:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 7
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
425 Количество передач 316
-
57 Владение мячом, % 43
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
80 Саншеш АлвинНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Лозанна
Санкт-Галлен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
29 матчей
24.1%
10.3%
65.6%
7 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Среднее время на гол
84
84
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.93
2.29
Среднее время на гол
46
39
Всего голов
44
48
Голов в среднем за матч
1.52
1.66
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
59
54
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|5 (1)
|0.17
|Лабо Бригтон
|4
|0.13
|Саншеш Алвин
|4
|0.13
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.13
|Илие Рареш
|3
|0.1
|Калу Самуэль
|3
|0.1
|Бальде Алиу
|2
|0.07
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|11
|0.37
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.23
|Фалльци Альберт
|4
|0.13
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Стеванович Михайло
|3
|0.1
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.07
|Кинтилья Хорди
|2
|0.07
|Шмидт Исаак
|2
|0.07
|Милошевич Йован
|2
|0.07
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.03
|Гёртлер Лукас
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Руис Виктор III
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Сене Кали
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Raoul Giger
|6
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Лабо Бригтон
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Илие Рареш
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Пафунди Симоне
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|1
|Станич Йозо
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Санкт-Галлен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
9
Лозанна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
13
27
Лозанна
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
40% (12)
10% (3)
Санкт-Галлен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
4%
2
14%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
6
33%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
5
28%
4
18%
76-90
Забито
20
31
12 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
15%
6
19%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
6
30%
6
19%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
6
30%
4
13%
76-90
Пропущено
26
19
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
4%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
8
31%
4
21%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
7
27%
7
37%
76-90
Забито
44
45
22 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
9%
8
18%
1-15
8
18%
9
20%
16-30
10
23%
7
16%
31-45
2
5%
4
9%
46-60
7
16%
8
18%
61-75
13
30%
30%
9
20%
76-90
Пропущено
44
41
15 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
7
16%
6
15%
1-15
1
2%
3
7%
16-30
7
16%
6
15%
31-45
10
23%
8
20%
46-60
7
16%
7
17%
61-75
12
27%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2
Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Результаты матчей
Лозанна
Санкт-Галлен
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
105
510
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
228
1218
1218
525
624
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9