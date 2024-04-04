Тур: 28. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Нагтегал Марк
1:0
Второй тайм: 81'
Ход матча
24'
1:0
57'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
39
Годс
Мика
32
Батен
Тибо
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Гоу Эхед Иглс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.83
2.29
Среднее время на гол
31
39
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.71
0.33
Среднее время на гол
126
270
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|17
|0.61
|Бергвейн Стевен
|9 (5)
|0.32
|Акпом Чуба
|9
|0.32
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.25
|Бергёйс Стивен
|5
|0.18
|Тейлор Кеннет
|3
|0.11
|Боргес Карлос
|2
|0.07
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.07
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Гааей Антон
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.25
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.21
|Со Силла
|5
|0.18
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.18
|Кюйперс Бас
|4
|0.14
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.11
|Мартинсен Якоб
|3
|0.11
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Льянсана Энрик
|2
|0.07
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.04
|Наубер Геррит
|1
|0.04
|Линторст Эверт
|1
|0.04
|Амофа Джамал
|1
|0.04
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Вос Силвано
|3
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|1
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|3
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гоу Эхед Иглс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
5
Аякс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
21
26
Аякс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
31
12
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
19%
1
8%
1-15
2
6%
1
8%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
3
10%
3
25%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
9
29%
29%
4
33%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
6
35%
7
37%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
7%
2
7%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
5
18%
7
24%
61-75
6
21%
9
31%
76-90
Пропущено
32
16
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
16%
3
19%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
11
34%
0
0%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
4
13%
5
31%
76-90
Забито
59
41
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
8
14%
3
7%
1-15
7
12%
3
7%
16-30
10
17%
8
20%
31-45
9
15%
5
12%
46-60
10
17%
9
22%
61-75
15
25%
13
32%
76-90
Пропущено
49
35
20 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
7
14%
6
17%
1-15
3
6%
4
11%
16-30
10
20%
5
14%
31-45
17
35%
7
20%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
6
12%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1
Результаты матчей
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:2
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 44%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
103
86
49
68
49
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
113
310
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
207
216
1116
918
621
522
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|1:0 Заявка
|28
|13
|8
|7
|64 - 53
|47
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 59
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7