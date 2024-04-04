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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Аякс
1:0
Второй тайм: 81'
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
24' Гол
Гааей Антон
57' Желтая карточка
Хато Йоррель

Ход матча

24'
Гааей Антон
(Годс Мика)
1:0
57'
Хато Йоррель
 
60'
Фитц-Джим Киян
Годс Мика
 
68'
 
Штоккерс Финн
Льянсана Энрик
69'
 
Адеканье Бобби
Наубер Геррит
69'
 
Амофа Джамал
Эдвардсен Виктор
69'
 
Тенгстедт Сёрен
Линторст Эверт
78'
Рейкхофф Юлиан
Бергвейн Стевен
 
78'
Боргес Карлос
Хлинссон Кристиан
 
78'
Вос Силвано
Маннсверк Сиверт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Аякс
Ничья
Гоу Эхед Иглс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
3
Гааей
Антон
33
Тахирович
Бенджамин
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
39
Годс
Мика
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
32
Батен
Тибо
Аякс
3-4-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Гоу Эхед Иглс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.83
2.29

Среднее время на гол

31
39

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.71
0.33

Среднее время на гол

126
270

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 17 0.61
Бергвейн Стевен 9 (5) 0.32
Акпом Чуба 9 0.32
Хлинссон Кристиан 7 0.25
Бергёйс Стивен 5 0.18
Тейлор Кеннет 3 0.11
Боргес Карлос 2 0.07
Тахирович Бенджамин 2 0.07
Ван ден Бомен Бранко 2 0.07
Ренсх Девайн 1 0.04
Хато Йоррель 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Гааей Антон 1 0.04
Классен Дэви 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.25
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.21
Со Силла 5 0.18
Эдвардсен Оливер 5 0.18
Кюйперс Бас 4 0.14
Ромменс Филипп 3 (1) 0.11
Мартинсен Якоб 3 0.11
Крамер Йорис 2 0.07
Льянсана Энрик 2 0.07
Дейл Матс 1 (1) 0.04
Наубер Геррит 1 0.04
Линторст Эверт 1 0.04
Амофа Джамал 1 0.04
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Хато Йоррель 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Вос Силвано 3 0
Каплан Ахметджан 1 1
Маннсверк Сиверт 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 3 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0

Результаты матчей

Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гоу Эхед Иглс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
5
Аякс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

21
26
Аякс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

30
31

Голы по времени матча

Забито

31
12
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
19%
1
8%
1-15
2
6%
1
8%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
3
10%
3
25%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
9
29%
29%
4
33%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
6
35%
7
37%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
7%
2
7%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
5
18%
7
24%
61-75
6
21%
9
31%
76-90

Пропущено

32
16
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
16%
3
19%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
11
34%
0
0%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
4
13%
5
31%
76-90

Забито

59
41
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 7
8
14%
3
7%
1-15
7
12%
3
7%
16-30
10
17%
8
20%
31-45
9
15%
5
12%
46-60
10
17%
9
22%
61-75
15
25%
13
32%
76-90

Пропущено

49
35
20 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
7
14%
6
17%
1-15
3
6%
4
11%
16-30
10
20%
5
14%
31-45
17
35%
7
20%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
6
12%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2
Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1

Результаты матчей

Аякс
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:2
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 44%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аякс
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
3
1.5
8
6
4
9
2.5
6
8
4
9
3.5
3
11
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
11
3
1.5
3
10
5
9
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
20
7
21
6
1.5
11
16
9
18
2.5
6
21
5
22
3.5
3
24
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 28 15 7 6 56 - 30 52
5.
Аякс
 1:0 Заявка 28 13 8 7 64 - 53 47
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 28 11 7 10 41 - 36 40
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 28 8 5 15 38 - 59 29
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
Аякс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 32 - 20 28
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 1:0 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Алмере Сити
 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
9.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
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Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
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