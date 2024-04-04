Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Серен Тенгстедт из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Тейлор Кеннет навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Гааей Антон не смог попасть в створ ударом издали

75' Эдвардсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тактическая замена. Линторст Эверт уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

67' Тахирович Бенджамин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Фитц-Джим Киян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Аякс

58' Виллюмссон Виллюм решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Хато Йоррель получил желтую карточку от судьи

53' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника