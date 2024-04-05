Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
44
Alex
Saji
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Alex SajiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
53 Joseph Sailo
-
-
55 _Rashid M.
-
56 Abhijith Pa
-
57 Amon Lepcha
-
58 Cris Sherpa
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Гоа
Хайдарабад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
67
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|6 (3)
|0.3
|Carlitos XI
|6 (1)
|0.3
|Родригес Виктор II
|3
|0.15
|Боргес Роуллин
|3
|0.15
|Jay Gupta
|2
|0.1
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.1
|Макхью Карл
|1
|0.05
|Сингх Уданта
|1
|0.05
|Джинган Сандеш
|1
|0.05
|Онайндиа Одеи
|1
|0.05
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|3
|0.14
|Пеннанен Петтери
|1
|0.05
|Мойя Хонатан
|1
|0.05
|João Victor I
|1
|0.05
|Hitesh Sharma
|1
|0.05
|Makan Winkle Chote
|1
|0.05
|Sajad Parray
|1
|0.05
|Ramhlunchhunga
|1
|0.05
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Abdul Rabeeh
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Jay Gupta
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|5
|1
|Mark Zothanpuia
|4
|0
|Alex Saji
|2
|1
|Nim Dorjee Tamang
|3
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Ясир Мохаммад
|3
|0
|Mohammed Rafi
|1
|1
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Sahil Tavora
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Sajad Parray
|2
|0
|Ramhlunchhunga
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Abdul Rabeeh
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|_Rashid M.
|1
|0
|Joseph Sunny
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Хайдарабад
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Хайдарабад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
17
4
Гоа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Хайдарабад
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
57%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
6
46%
76-90
Забито
19
5
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 17
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
26%
2
40%
61-75
2
11%
1
20%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Забито
29
12
16 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 11
5
17%
2
17%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
1
3%
1
8%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
6
21%
5
42%
76-90
Пропущено
17
33
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 18
3
18%
6
18%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
3
18%
3
9%
61-75
5
29%
29%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
Результаты матчей
Гоа
Хайдарабад
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
7 раз 35%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоа
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
64
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
812
811
119
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|6
|2
|37 - 17
|42
|2.
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|3.
|20
|11
|6
|3
|34 - 18
|39
|4.
|0:0
|20
|10
|7
|3
|28 - 18
|37
|5.
|20
|9
|3
|8
|29 - 28
|30
|6.
|20
|7
|3
|10
|23 - 31
|24
|7.
|20
|5
|7
|8
|19 - 28
|22
|8.
|21
|5
|7
|9
|26 - 27
|22
|9.
|20
|5
|6
|9
|24 - 24
|21
|10.
|20
|5
|6
|9
|24 - 33
|21
|11.
|19
|4
|8
|7
|24 - 32
|20
|12.
|0:0
|21
|1
|6
|14
|9 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|23 - 9
|27
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|9 - 6
|20
|4.
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|11 - 10
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 9
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|11.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|12.
|0:0
|10
|0
|2
|8
|3 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 10
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|3.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|19 - 12
|17
|4.
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|5.
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|6.
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|7.
|11
|3
|1
|7
|15 - 16
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|10.
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|11.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|6 - 14
|7
|12.
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|9 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|9 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|АТК
|Тангри Дипак
|8
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|7