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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
4:0
Конец матча
Хайдарабад
0'
1:0
47' Гол
Noah Sadaoui
2:0
54' Гол
Noah Sadaoui
3:0
59' Гол
Noah Sadaoui
4:0
84' Гол
Carlitos XI
87' Желтая карточка
Alex Saji
90' Желтая карточка
João Victor I
90'+6
1
Сингх
Дхирадж
17
Boris
Singh
Thangjam
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
14
Ayush
Chhetri
4
Макхью
Карл
11
Ясир
Мохаммад
26
Эррера
Борха
10
Фернандес
Брэндон
9
Carlitos
XI
25
Laxmikant
Kattimani
6
Sajad
Parray
44
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
24
Lalchhanhima
Sailo
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
60
Joseph
Sunny
Гоа
Хайдарабад

История личных встреч

Гоа
Хайдарабад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
0:2
СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
67

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 9 (3) 0.45
Carlitos XI 7 (1) 0.35
Родригес Виктор II 3 0.15
Боргес Роуллин 3 0.15
Jay Gupta 2 0.1
Boris Singh Thangjam 2 0.1
Макхью Карл 1 0.05
Сингх Уданта 1 0.05
Джинган Сандеш 1 0.05
Онайндиа Одеи 1 0.05
Фернандес Брэндон 0 0
Эррера Борха 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 3 0.14
Пеннанен Петтери 1 0.05
Мойя Хонатан 1 0.05
João Victor I 1 0.05
Hitesh Sharma 1 0.05
Makan Winkle Chote 1 0.05
Sajad Parray 1 0.05
Ramhlunchhunga 1 0.05
Аланис Освальдо 0 0
Abdul Rabeeh 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Jay Gupta 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Дас Нараян 1 0
Сингх Уданта 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 6 1
Alex Saji 3 1
Mark Zothanpuia 4 0
Nim Dorjee Tamang 3 0
Joseph Knowles 3 0
Ясир Мохаммад 3 0
Mohammed Rafi 1 1
Сингх Чингленсана 2 0
Sahil Tavora 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Sajad Parray 2 0
Ramhlunchhunga 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Abdul Rabeeh 1 0
Aaren D'Silva 1 0
_Rashid M. 1 0
Joseph Sunny 1 0

Результаты матчей

Гоа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хайдарабад
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Хайдарабад
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
18

Упущенные победы

17
4
Гоа
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Хайдарабад
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

18
10

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
4
57%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
7
41%
76-90

Забито

19
5
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 18
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
26%
2
40%
61-75
2
11%
1
20%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
4
20%
76-90

Забито

33
12
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 12
5
15%
2
17%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
5
15%
2
17%
31-45
4
12%
1
8%
46-60
6
18%
2
17%
61-75
7
21%
5
42%
76-90

Пропущено

17
37
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 19
3
18%
6
16%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
2
12%
8
22%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
5
29%
29%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1

Результаты матчей

Гоа
Хайдарабад

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
13 раз 62%
1
7 раз 33%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гоа
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
4
1.5
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
8
13
9
11
1.5
1
20
5
15
2.5
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 20 12 6 2 37 - 17 42
2.
АТК
 19 12 3 4 40 - 25 39
3.
Дели Динамос
 20 11 6 3 34 - 18 39
4.
Гоа
 20 11 6 3 32 - 18 39
5.
Керала Бластерс
 20 9 3 8 29 - 28 30
6.
Ченнаин
 20 7 3 10 23 - 31 24
7.
Бенгалуру
 20 5 7 8 19 - 28 22
8.
Джамшедпур
 21 5 7 9 26 - 27 22
9.
Ист Бенгал
 20 5 6 9 24 - 24 21
10.
Пенджаб
 20 5 6 9 24 - 33 21
11.
Нортист Юнайтед
 19 4 8 7 24 - 32 20
12.
Хайдарабад
 21 1 5 15 9 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 11 8 3 0 23 - 9 27
2.
Гоа
 10 7 1 2 13 - 6 22
3.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 19 - 9 21
4.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
5.
Бенгалуру
 10 5 4 1 11 - 10 19
6.
АТК
 10 5 2 3 20 - 15 17
7.
Ченнаин
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 10 2 6 2 11 - 11 12
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 10 0 2 8 3 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 9 7 1 1 20 - 10 22
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Дели Динамос
 9 3 3 3 11 - 9 12
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Керала Бластерс
 9 3 1 5 7 - 9 10
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 10 2 3 5 13 - 15 9
9.
Ченнаин
 10 2 2 6 9 - 18 8
10.
Нортист Юнайтед
 10 1 5 4 11 - 20 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 10 0 3 7 8 - 18 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Петратос Димитри 9 (3)
Гоа Noah Sadaoui 9 (3)
АТК Каммингс Джейсон 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
АТК Тангри Дипак 8
Хайдарабад João Victor I 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Ясир Мохаммад сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Noah Sadaoui бьет в цель!
    • 46'
      Эррера Борха уходит с поля. Noah Sadaoui выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гоа 4:0 Хайдарабад онлайн

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