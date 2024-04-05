Тур: 1.
4:0
Конец матча
0'
1:0
47' ГолNoah Sadaoui
2:0
54' ГолNoah Sadaoui
3:0
59' ГолNoah Sadaoui
4:0
84' ГолCarlitos XI
87' Желтая карточкаAlex Saji
90' Желтая карточкаJoão Victor I
90'+6
Ход матча
47'
1:0
54'
59'
3:0
84'
4:0
87'
90'
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
44
Alex
Saji
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Alex SajiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
53 Joseph Sailo
-
-
55 _Rashid M.
-
56 Abhijith Pa
-
57 Amon Lepcha
-
58 Cris Sherpa
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Гоа
Хайдарабад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
67
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|9 (3)
|0.45
|Carlitos XI
|7 (1)
|0.35
|Родригес Виктор II
|3
|0.15
|Боргес Роуллин
|3
|0.15
|Jay Gupta
|2
|0.1
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.1
|Макхью Карл
|1
|0.05
|Сингх Уданта
|1
|0.05
|Джинган Сандеш
|1
|0.05
|Онайндиа Одеи
|1
|0.05
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|3
|0.14
|Пеннанен Петтери
|1
|0.05
|Мойя Хонатан
|1
|0.05
|João Victor I
|1
|0.05
|Hitesh Sharma
|1
|0.05
|Makan Winkle Chote
|1
|0.05
|Sajad Parray
|1
|0.05
|Ramhlunchhunga
|1
|0.05
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Abdul Rabeeh
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Jay Gupta
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|6
|1
|Alex Saji
|3
|1
|Mark Zothanpuia
|4
|0
|Nim Dorjee Tamang
|3
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Ясир Мохаммад
|3
|0
|Mohammed Rafi
|1
|1
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Sahil Tavora
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Sajad Parray
|2
|0
|Ramhlunchhunga
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Abdul Rabeeh
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|_Rashid M.
|1
|0
|Joseph Sunny
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хайдарабад
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Хайдарабад
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
17
4
Гоа
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Хайдарабад
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
4
57%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
40%
1
6%
61-75
1
20%
7
41%
76-90
Забито
19
5
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 18
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
26%
2
40%
61-75
2
11%
1
20%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
4
20%
76-90
Забито
33
12
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 12
5
15%
2
17%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
5
15%
2
17%
31-45
4
12%
1
8%
46-60
6
18%
2
17%
61-75
7
21%
5
42%
76-90
Пропущено
17
37
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
11 Не пропускали 19
3
18%
6
16%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
2
12%
8
22%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
5
29%
29%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1
Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2
Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
Результаты матчей
Гоа
Хайдарабад
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
13 раз 62%
1
7 раз 33%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоа
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
64
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
813
911
120
515
218
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|9 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|9 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|АТК
|Тангри Дипак
|8
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 6