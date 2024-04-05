Тур: 32. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
1' Гол в свои воротаМайелло Раффаэле
23' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
29' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
40' Желтая карточкаВаскес Франко
50' Желтая карточкаАнтов Валентин
56' Желтая карточкаТсаджут Франк
65' Желтая карточкаМайта Маттиа
0:2
66' ГолКоллоколо Микеле
Ход матча
1'
0:1
23'
40'
50'
56'
65'
66'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
22
Бренно
14
Лулич
Карло
18
Дьяв
Давиде
37
Майер
Жан
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Бари
Кремонезе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.31
|Насти Марко
|4
|0.13
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Пушкаш Георге
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.44
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.13
|Коллоколо Микеле
|4
|0.13
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|15
|1
|Сибилли Джузеппе
|9
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Викари Франческо
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Матино Эммануэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|7
|1
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Васкес Франко
|7
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Йонсен Деннис
|0
|2
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Кремонезе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
4
Бари
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кремонезе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
13
19
Бари
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Кремонезе
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
5
25%
61-75
3
19%
6
30%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
8
53%
3
23%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
7
32%
2
18%
76-90
Забито
31
41
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 20
11 Не забивали 7
3
10%
4
10%
1-15
4
13%
8
20%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
7
23%
6
15%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
7
23%
10
24%
76-90
Пропущено
37
24
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 16
7
19%
2
8%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
3
8%
3
13%
31-45
3
8%
5
21%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
15
41%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1
Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1
Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Результаты матчей
Бари
Кремонезе
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
411
511
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
114
313
78
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
724
1219
328
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|8
|4
|57 - 32
|65
|2.
|2:0
|32
|17
|8
|7
|42 - 25
|59
|3.
|31
|17
|7
|7
|45 - 33
|58
|4.
|31
|17
|6
|8
|58 - 38
|57
|5.
|31
|15
|7
|9
|49 - 39
|52
|6.
|31
|14
|7
|10
|55 - 45
|49
|7.
|31
|13
|6
|12
|45 - 45
|45
|8.
|31
|10
|12
|9
|35 - 32
|42
|9.
|31
|10
|10
|11
|40 - 41
|40
|10.
|31
|8
|16
|7
|34 - 35
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|12.
|31
|10
|8
|13
|39 - 41
|38
|13.
|31
|8
|14
|9
|36 - 41
|38
|14.
|0:2
|32
|7
|14
|11
|30 - 40
|35
|15.
|31
|8
|10
|13
|32 - 35
|34
|16.
|31
|7
|13
|11
|30 - 43
|34
|17.
|31
|8
|8
|15
|36 - 44
|32
|18.
|31
|7
|10
|14
|33 - 38
|31
|19.
|31
|8
|6
|17
|35 - 49
|30
|20.
|31
|5
|7
|19
|29 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|27 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|3.
|16
|9
|6
|1
|27 - 16
|33
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|20 - 12
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|0:2
|16
|5
|7
|4
|16 - 17
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 23
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|14.
|15
|4
|6
|5
|17 - 14
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 21
|17
|18.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|3
|3
|22 - 13
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|27 - 24
|24
|8.
|16
|6
|6
|4
|20 - 18
|24
|9.
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 25
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|12 - 20
|15
|17.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|18.
|16
|3
|4
|9
|16 - 24
|13
|19.
|0:2
|16
|2
|7
|7
|14 - 23
|13
|20.
|16
|2
|5
|9
|14 - 31
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13