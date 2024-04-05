Тур: 32. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
1' Гол в свои воротаМайелло Раффаэле
23' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
29' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
40' Желтая карточкаВаскес Франко
50' Желтая карточкаАнтов Валентин
56' Желтая карточкаТсаджут Франк
65' Желтая карточкаМайта Маттиа
0:2
66' ГолКоллоколо Микеле
80' Желтая карточкаБелломо Никола
1:2
90' ГолЭджума Малком
90' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
90'+6
Ход матча
1'
0:1
23'
40'
50'
56'
65'
66'
80'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
311 Количество передач 529
-
38 Владение мячом, % 62
22
Бренно
14
Лулич
Карло
18
Дьяв
Давиде
37
Майер
Жан
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Бари
Кремонезе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.31
|Насти Марко
|4
|0.13
|Куцупиас Илиас
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Пушкаш Георге
|2
|0.06
|Дьяв Давиде
|2
|0.06
|Эджума Малком
|2
|0.06
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.44
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.13
|Коллоколо Микеле
|4
|0.13
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|15
|1
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Викари Франческо
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Матино Эммануэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|7
|1
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Васкес Франко
|7
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Йонсен Деннис
|0
|2
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Кремонезе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
4
Бари
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
13
19
Бари
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Кремонезе
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
8
50%
4
27%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
7
32%
2
18%
76-90
Забито
33
42
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 20
11 Не забивали 7
4
12%
4
10%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
5
15%
6
14%
31-45
7
21%
6
14%
46-60
5
15%
8
19%
61-75
8
24%
10
24%
76-90
Пропущено
38
26
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 17
7
18%
3
12%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
15
39%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1
Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1
Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Результаты матчей
Бари
Кремонезе
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
412
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
313
88
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
248
725
1319
329
428
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (5)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 15
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13