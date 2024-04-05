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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Бари
1:2
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
1' Гол в свои ворота
Майелло Раффаэле
23' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
29' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
40' Желтая карточка
Васкес Франко
50' Желтая карточка
Антов Валентин
56' Желтая карточка
Тсаджут Франк
65' Желтая карточка
Майта Маттиа
0:2
66' Гол
Коллоколо Микеле
80' Желтая карточка
Белломо Никола
1:2
90' Гол
Эджума Малком
90' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
90'+6
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
14
Лулич
Карло
77
Моракьоли
Грегорио
20
Сибилли
Джузеппе
18
Дьяв
Давиде
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
18
Гильоне
Паоло
8
Коллоколо
Микеле
37
Майер
Жан
71
Йонсен
Деннис
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
74
Тсаджут
Франк
Бари
4-3-2-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Бари
Кремонезе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
0:1
СB
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.31
Насти Марко 4 0.13
Куцупиас Илиас 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Пушкаш Георге 2 0.06
Дьяв Давиде 2 0.06
Эджума Малком 2 0.06
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.44
Кастаньетти Микеле 4 0.13
Коллоколо Микеле 4 0.13
Пикель Шарль 3 0.09
Раванелли Лука 3 0.09
Дзанимачча Лука 2 0.06
Гильоне Паоло 2 0.06
Окереке Давид 2 0.06
Васкес Франко 1 0.03
Серникола Леонардо 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Йонсен Деннис 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 15 1
Сибилли Джузеппе 10 0
Насти Марко 9 0
Бенали Ахмед 8 0
Викари Франческо 6 0
Риччи Джакомо 6 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Матино Эммануэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Лулич Карло 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 7 1
Бьянкетти Маттео 8 0
Васкес Франко 7 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Кастаньетти Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Фалетти Сесар 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Йонсен Деннис 0 2
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Бари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Кремонезе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
4
Бари
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

13
19
Бари
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Кремонезе
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
8
50%
4
27%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
7
32%
2
18%
76-90

Забито

33
42
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 20
11 Не забивали 7
4
12%
4
10%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
5
15%
6
14%
31-45
7
21%
6
14%
46-60
5
15%
8
19%
61-75
8
24%
10
24%
76-90

Пропущено

38
26
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 17
7
18%
3
12%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
15
39%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1
Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1
Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3

Результаты матчей

Бари
Кремонезе

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бари
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
8
8
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
24
8
7
25
1.5
13
19
3
29
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 31 19 8 4 57 - 32 65
2.
Кремонезе
 32 17 8 7 42 - 26 59
3.
Комо
 31 17 7 7 45 - 33 58
4.
Венеция
 31 17 6 8 58 - 38 57
5.
Катанзаро
 31 15 7 9 49 - 39 52
6.
Палермо
 31 14 7 10 55 - 45 49
7.
Сампдория
 31 13 6 12 45 - 45 45
8.
Брешия
 31 10 12 9 35 - 32 42
9.
Пиза
 31 10 10 11 40 - 41 40
10.
Реджана
 31 8 16 7 34 - 35 40
11.
Читтаделла
 31 10 9 12 35 - 40 39
12.
Зюйдтироль
 31 10 8 13 39 - 41 38
13.
Модена
 31 8 14 9 36 - 41 38
14.
Бари
 32 7 14 11 31 - 40 35
15.
Козенца
 31 8 10 13 32 - 35 34
16.
Специя
 31 7 13 11 30 - 43 34
17.
Тернана
 31 8 8 15 36 - 44 32
18.
Асколи
 31 7 10 14 33 - 38 31
19.
ФералпиСало
 31 8 6 17 35 - 49 30
20.
Лекко
 31 5 7 19 29 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 16 10 4 2 27 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 35 - 23 33
3.
Парма
 16 9 6 1 27 - 16 33
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 16 7 5 4 20 - 12 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Сампдория
 16 6 3 7 23 - 23 21
12.
Пиза
 16 5 6 5 23 - 22 21
13.
Модена
 16 5 5 6 17 - 18 20
14.
Асколи
 15 4 6 5 17 - 14 18
15.
Специя
 15 4 6 5 14 - 15 18
16.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
17.
Козенца
 16 4 5 7 22 - 21 17
18.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 15 3 2 10 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
2.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
3.
Катанзаро
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
5.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
6.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
7.
Палермо
 16 6 6 4 27 - 24 24
8.
Реджана
 16 6 6 4 20 - 18 24
9.
Брешия
 16 5 6 5 18 - 17 21
10.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
ФералпиСало
 16 5 3 8 16 - 25 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 24 17
15.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
16.
Читтаделла
 15 3 6 6 12 - 20 15
17.
Тернана
 15 4 2 9 21 - 29 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 24 13
19.
Бари
 16 2 7 7 14 - 23 13
20.
Лекко
 16 2 5 9 14 - 31 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Палермо Брунори Маттео 14 (5)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
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