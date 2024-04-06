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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
2:1
Первый тайм: 43'
Интер Турку
0'
0:1
4' Гол
Хямяляйнен Юусо
1:1
10' Пенальти
Joakim Latonen
16' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
2:1
36' Гол
Vertti Haenninen

Ход матча

4'
0:1
Хямяляйнен Юусо
10'
Joakim Latonen
1:1
16'
Пеннинкангас Теему
 
36'
Vertti Haenninen
2:1
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
Интер Турку
3.71
3.72
3.75
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Все Коэффициенты
12
Нилльсон
Маттиас
3
Saku
Heiskanen
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
27
Пеннинкангас
Теему
17
Сарр
Момоду
6
Hannes
Woivalin
49
Каштру
Томаш
19
Vertti
Haenninen
10
Joakim
Latonen
9
Jonas
Enkerud
12
Eero
Vuorjoki
5
Гранлунд Альбин
4
Алмен
Микаэль
3
Хямяляйнен
Юусо
30
Valentin
Purosalo
8
Янсен
Кевин
10
Флориан
Кребс
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
24
Ставицки
Тимо
Гнистан
Интер Турку

История личных встреч

Гнистан
Интер Турку

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5
Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1 ЯПС - Гнистан 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0
Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2
  • Первый тайм
  • 36'
    Г О О О О Л - Vertti Haenninen бьет в цель!
  • 16'
    Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Г О О О О Л - Joakim Latonen из команды Гнистан забивает с точки!
  • 4'
    Г О О О О Л - Хямяляйнен Юусо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
Интер Турку
3.71
3.72
3.75
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Где смотреть матч Гнистан 2:1 Интер Турку онлайн

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Гнистан
Интер Турку
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