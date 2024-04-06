Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолХямяляйнен Юусо
1:1
10' ПенальтиJoakim Latonen
16' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
2:1
36' ГолVertti Haenninen
90'+5
Ход матча
4'
0:1
10'
1:1
36'
2:1
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
17
Сарр
Момоду
49
Каштру
Томаш
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
-
17 Сарр МомодуПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Нападающий
-
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ville Seppae
-
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Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Гнистан
Интер Турку
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5
Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Яро 1:1 ЯПС - Гнистан 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0
Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2