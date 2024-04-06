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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 2.
Сандвикен
1:0
Второй тайм: 57'
Эребру
0'
41' Желтая карточка
Lucas Shlimon
0:0
44' Не забитый пенальти
Calvin Kabuye
1:0
44' Гол
Calvin Kabuye
48' Желтая карточка
Крона Себастьян

Ход матча

41'
 
Lucas Shlimon
44'
Calvin Kabuye
0:0
44'
Calvin Kabuye
1:0
48'
 
Крона Себастьян
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Эребру
2.45
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4.20
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9.60
Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
8
Сёдерберг
Даниэль
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
42
Юсеф
Мохаммед
I
29
Calvin
Kabuye
9
Alexandar
Mutic
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
15
Бергмарк
Никлас
6
Крона
Себастьян
2
Tobias
Bjoernstad
28
Adam
Bark
7
Elias
Barsoum
22
Lucas
Shlimon
10
Бакман
Виктор
9
Гваргис
Питер
17
Хольмберг
Карл
Сандвикен
4-1-4-1
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Сандвикен
Эребру

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 1 0.5
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Karlsson 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 1 1
Крона Себастьян 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Lucas Shlimon 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Сандвикен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1 Сандвикен - Боденс 1:3 Тебю - Сандвикен 0:3
Эребру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1
Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3

Результаты матчей

Сандвикен
Эребру

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Эстер
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сундсвалль
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сандвикен
 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дегерфорс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сандвикен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сундсвалль
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эстер
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстер
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дегерфорс
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эребру
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Варберг БоИС
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Хельсинборг Лупер Вильгельм 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Крона Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Calvin Kabuye бьет в цель!
  • 44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Calvin Kabuye пробил пенальти, но не смог забить!
  • 41'
    Lucas Shlimon получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Эребру
2.45
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4.20
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9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сандвикен 1:0 Эребру онлайн

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