Тур: 2.
0'
41' Желтая карточкаLucas Shlimon
0:0
44' Не забитый пенальтиCalvin Kabuye
1:0
44' ГолCalvin Kabuye
48' Желтая карточкаКрона Себастьян
1:1
65' ГолХольмберг Карл
2:1
76' ГолCalvin Kabuye
85' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
90' Желтая карточкаCalvin Kabuye
90'+6
Ход матча
41'
44'
0:0
44'
1:0
48'
65'
1:1
76'
2:1
90'
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
19 Malik Mokede
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Сандвикен
Эребру
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|1
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|1
|0.5
|Lucas Shlimon
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|Calvin Kabuye
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|1
|1
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Сандвикен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1 Сандвикен - Боденс 1:3 Тебю - Сандвикен 0:3
Эребру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1
Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3
Результаты матчей
Сандвикен
Эребру
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|2
|Сандвикен
|Calvin Kabuye
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Дегерфорс
|Моро Насиру
|2
|Варберг БоИС
|Aulon Bitiqi
|2
|Сундсвалль
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|Эстерсунд
|Magnus Powell
|1