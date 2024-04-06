  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 2.
Дегерфорс
2:0
Второй тайм: 59'
Сундсвалль
0'
1:0
19' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
37' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
44' Желтая карточка
Энгблум Понтус
45' Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng
45' Желтая карточка
Alper Demirol
2:0
53' Гол
Абдулла Пашанг
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
16
Alper
Demirol
8
Хольмен
Кевин
7
Ольссон
Себастьян
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Абдулла
Пашанг
9
Линдгрен
Густав
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
17
Норд
Густав
5
Олссон
Деннис
19
Yaqub
Finey
21
Энгблум
Понтус
Дегерфорс
3-5-2
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Дегерфорс
Сундсвалль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

А
3:1
А
2:3
С
2:5
С
1:4
С
4:1
С
4:1
С
1:2
С
0:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
2.17

Среднее время на гол

52
41

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
48

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 1 0.5
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.5
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.5

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 1 0
Mamadouba Diaby 1 0
Моро Насиру 1 0
Alper Demirol 1 0
Бузаине Элиас 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Форсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2
Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1
Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2

Результаты матчей

Дегерфорс
Сундсвалль

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Эстер
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сундсвалль
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сандвикен
 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дегерфорс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сандвикен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сундсвалль
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эстер
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстер
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дегерфорс
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эребру
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Варберг БоИС
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 1 (1)
Хельсинборг Лупер Вильгельм 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Сундсвалль Энгблум Понтус 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Alper Demirol получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Kojo Peprah Oppong увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 44'
    Энгблум Понтус получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Ольссон Себастьян II получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Марк Манкон уходит с поля. Amaro Bahtijar выходит вместо него
  • 19'
    Бузаине Элиас сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Шауш Абделькарим Маммар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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