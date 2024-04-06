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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 2.
Варберг БоИС
1:2
Конец матча
Эстер
0'
1:0
21' Гол
Isak Bjerkebo
21' Желтая карточка
Aulon Bitiqi
23' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
34' Желтая карточка
Транберг Робин
1:1
36' Гол
Алиев Алибек
41' Желтая карточка
Кричак Иван
43' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
45' Желтая карточка
Алиев Алибек
1:2
48' Гол
Алиев Алибек
82' Желтая карточка
Эдлунд Олле
86' Желтая карточка
Закриссон Хампус
90' Желтая карточка
Liam Olausson
90'+5
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
23
Токич
Марк
7
Транберг
Робин
9
Курочкин
Антон
13
Эдлунд
Олле
11
Isak
Bjerkebo
20
Aulon
Bitiqi
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
9
Сёдерберг
Никлас
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Варберг БоИС
4-2-3-1
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Эстер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

К
1:4
А
2:1
А
1:2
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
К
2:1
С
1:3
С
5:2
С
5:1
С
2:2
С
2:4
С
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.73
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
56

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 1 0.5
Курочкин Антон 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 2 1
Мёрфельт Альбин 1 0.5
Кусу Манассе 0 0
Сегер Давид 0 0
Бергмарк-Виберг Адам 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aulon Bitiqi 2 0
Транберг Робин 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Токич Марк 1 0
Liam Olausson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 1 0
Кричак Иван 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Варберг БоИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Варберг БоИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1
Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2

Результаты матчей

Варберг БоИС
Эстер

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эстерсунд
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Сундсвалль
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Сандвикен
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Варберг БоИС
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сковде АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хельсинборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оддевольд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Утсиктенс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гефле
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эргрюте
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сковде АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оддевольд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Утсиктенс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дегерфорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эргрюте
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гефле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Браге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ландскруна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Эстерсунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сандвикен
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Эстер Алиев Алибек 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Дегерфорс Абдулла Пашанг 2
Сандвикен Calvin Kabuye 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Дегерфорс Моро Насиру 2
Варберг БоИС Aulon Bitiqi 2
Сундсвалль Kojo Peprah Oppeng 1
Эстерсунд Magnus Powell 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 21'
      Г О О О О Л - Isak Bjerkebo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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