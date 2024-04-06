Тур: 2. Стадион: EXTRA Arena.
Ход матча
14'
1:0
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Vetle Wenaas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik BerlandЗащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
История личных встреч
Ранхейм
Санднес
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
2.33
1.4
Среднее время на гол
38
64
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.68
1.26
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
71
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0.5
|Бюэ Бендик
|1
|0.5
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|2
|1
|Сакор Важебах
|1
|0.5
|Herman Kleppa
|0
|0
|Markus Aanesland
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0
Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Санднес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2
Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1
Результаты матчей
Ранхейм
Санднес
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Брюне
|Duarte Moreira
|2
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|1
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1
|Конгсвингер
|Harald Holter
|1