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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: .
Ранхейм
1:0
Первый тайм: 18'
Санднес
0'
1:0
14' Гол
Бюэ Бендик

Ход матча

14'
Бюэ Бендик
(Сетер Йон-Хоу)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Санднес
4.33
4.56
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4.66
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Все Коэффициенты
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
2
Слёрдаль
Филип
4
Nikolai
Skuseth
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
19
Dennis
Gaustad
1
Sander
Loenning
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
23
Erik
Berland
19
Daniel
Braut
22
Сакор
Важебах
21
Бркич
Харис
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
Ранхейм
4-3-3
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Санднес

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:5
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
5:4
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТПМ
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:1
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
3:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.26

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
71

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 1 0.5
Бюэ Бендик 1 0.5
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 2 1
Сакор Важебах 1 0.5
Herman Kleppa 0 0
Markus Aanesland 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Belli Moldskred 1 0
Artan Memedov 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0
Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1
Санднес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2
Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1

Результаты матчей

Ранхейм
Санднес

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Стабек
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Волеренга
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Мосс
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Брюне
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ранхейм
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Олесунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Мьёндален
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Согндаль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рёуфосс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
ИК Старт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Санднес
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ранхейм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Стабек
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Левангер
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ИК Старт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Согндаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Мьёндален
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санднес
 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Рёуфосс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Волеренга
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рёуфосс
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Согндаль
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Олесунн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стабек
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Левангер
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санднес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ранхейм
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мосс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Брюне
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ИК Старт
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Сетер Йон-Хоу сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Санднес
4.33
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Где смотреть матч Ранхейм 1:0 Санднес онлайн

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