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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: .
ИК Старт
1:3
Второй тайм: 89'
Олесунн
0'
16' Желтая карточка
Харам Симен
0:1
27' Гол
Карлсбакк Маркус
0:2
31' Гол
Claudio Braga
0:3
60' Гол
Haakon Butli Hammer
1:3
86' Гол
Kristoffer Hoven
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Sivert
Hansen
30
Fabian
Oestigaard
Ness
11
Шульц
Эрик
6
Faites
Makosso
16
Страннегорд
Том
7
Marijan
Cosic
10
Alagie
Sanyang
44
Salim
Nkubiri
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
23
Erik
Froeysa
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
ИК Старт
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Олесунн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
2:0
Э
1:0
Э
3:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ТМК
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:1
ТМС
2:2
ТМК
2:2
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
2:4
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
КН
1:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМС
0:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.13

Среднее время на гол

76
80

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alagie Sanyang 1 0.5
Deni Dashaev 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 1 0.5
Атанга Исаак 1 0.5
Haakon Butli Hammer 1 0.5
Claudio Braga 1 0.5
Kristoffer Nessoe 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristoffer Nessoe 1 0
Харам Симен 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0
Олесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0

Результаты матчей

ИК Старт
Олесунн

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 5:0 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Олесунн
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Согндаль
 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стабек
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Волеренга
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ранхейм
 3:1 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 0:5 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Санднес
 1:3 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 0:3 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 0:5 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мьёндален
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Волеренга
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1:3 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рёуфосс
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стабек
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Левангер
 5:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 3:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 0:3 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Ранхейм Шелбред Пер-Сильян 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Левангер Jo Sondre Aas 1
Брюне Christian Landu Landu 1
Весь список
  • 63'
    Fabian Oestigaard Ness уходит с поля. Deni Dashaev выходит вместо него
  • 60'
    Г О О О О Л - Haakon Butli Hammer бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    ИК Старт
    Ничья
    Олесунн
    74.00
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    9.42
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    3.55
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