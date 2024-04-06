Тур: 2. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
16' Желтая карточкаХарам Симен
0:1
27' ГолКарлсбакк Маркус
0:2
31' ГолClaudio Braga
0:3
60' ГолHaakon Butli Hammer
1:3
86' ГолKristoffer Hoven
90' Желтая карточкаDeni Dashaev
90' Желтая карточкаКарлсбакк Маркус
90' Желтая карточкаMathias Grundetjern
90'+7
Ход матча
16'
27'
0:1
31'
0:2
60'
86'
90'
90'
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
18 Jonas Seim
-
19 Deni Dashaev
-
-
-
28 David Lunde
-
33 Mats Viken
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
ИК Старт
Олесунн
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.13
Среднее время на гол
76
80
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|1
|0.5
|Alagie Sanyang
|1
|0.5
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|1
|0.5
|Атанга Исаак
|1
|0.5
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.5
|Claudio Braga
|1
|0.5
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Харам Симен
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0
Олесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0
Результаты матчей
ИК Старт
Олесунн
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|4 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|3
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Волеренга
|Хоканс Даниэль
|2
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|2
|Рёуфосс
|Йорген Велемарк
|2
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Ранхейм
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1