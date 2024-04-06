Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
Ход матча
8'
0:1
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
23
Ниеми
Мийка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver Whyte
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хака
ВПС
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
21 матч
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
66.7%
19%
3 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.17
Среднее время на гол
101
77
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.89
Среднее время на гол
77
101
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
85
85
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3
Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2
ВПС
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2