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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:2
Конец матча
ВПС
0'
0:1
8' Гол
Teemu Hytoenen
0:2
18' Гол
Mikko Pitkaenen
43' Желтая карточка
Магута Райан
1:2
69' Гол
Патулидис Эвангелос
86' Желтая карточка
Riku Jaaska
90' Красная карточка
Магута Райан
90'+5
1
Лепола
Антон
27
Маседо
Родриго
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
7
Мастокангас
Элиас
9
Marko
Bacanin
11
Imani
Lanquedoc
1
Teppo
Marttinen
23
Ниеми
Мийка
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
30
Вахтера
Йонас
44
Башкиров
Евгений
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
11
Mads
Borchers
Хака
ВПС

История личных встреч

Хака
ВПС

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

21 матч

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
66.7%
19%
3 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

История матчей

В
4:1
В
2:2
В
1:2
В
0:3
В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.17

Среднее время на гол

101
77

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.89

Среднее время на гол

77
101

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

85
85

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3
Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2
ВПС
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Магута Райан получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Вахтера Йонас сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Mikko Pitkaenen бьет в цель!
  • 8'
    Mads Borchers сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Teemu Hytoenen бьет в цель!
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