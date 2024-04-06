Тур: 2. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
0:1
13' ГолХоканс Даниэль
18' Желтая карточкаAndreas Osterud
0:2
29' ГолСтранд Петтер
1:2
42' ГолХустад Эрленд
45' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
60' Желтая карточкаNicolai Fremstad
87' Желтая карточкаХустад Эрленд
Ход матча
13'
18'
29'
0:2
42'
60'
71'
87'
22
Форс
Виктор
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Баджие КеббаНападающий
-
-
18 Kodjo Somesi
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Рёуфосс
Волеренга
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|1
|0.5
|Баджие Кебба
|1
|0.5
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|2
|1
|Странд Петтер
|1
|0.5
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Форс Виктор
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Йорген Велемарк
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Fidel Brice Ambina
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0
Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё/Глимт 2:4
Результаты матчей
Рёуфосс
Волеренга
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|2.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|3:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|0:5
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|16.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|0:5
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|5:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|0:5
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|4 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|3
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Волеренга
|Хоканс Даниэль
|2
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Ранхейм
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1
|Левангер
|Jo Sondre Aas
|1
|Брюне
|Christian Landu Landu
|1