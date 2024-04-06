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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: .
Рёуфосс
1:2
Второй тайм: 90'
Волеренга
0'
0:1
13' Гол
Хоканс Даниэль
18' Желтая карточка
Andreas Osterud
0:2
29' Гол
Странд Петтер
1:2
42' Гол
Хустад Эрленд
45' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
60' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
87' Желтая карточка
Хустад Эрленд
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
22
Форс
Виктор
3
Torjus
Engebakken
11
Nicolai
Fremstad
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
7
Andreas
Osterud
9
Хустад
Эрленд
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
18
Юклеред
Симен
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
9
Рийкс
Мис
Рёуфосс
3-5-2
Волеренга
4-2-3-1

История личных встреч

Рёуфосс
Волеренга

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
6:1
КН
1:4

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 1 0.5
Баджие Кебба 1 0.5
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 2 1
Странд Петтер 1 0.5
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Юклеред Симен 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Форс Виктор 1 0
Andreas Osterud 1 0
Йорген Велемарк 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 1 0
Fidel Brice Ambina 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0
Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё/Глимт 2:4

Результаты матчей

Рёуфосс
Волеренга

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 5:0 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Олесунн
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Согндаль
 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стабек
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Волеренга
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ранхейм
 3:1 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 0:5 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Санднес
 1:3 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 0:3 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 0:5 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мьёндален
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Волеренга
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1:3 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рёуфосс
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стабек
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Левангер
 5:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 3:1 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 0:3 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Ранхейм Шелбред Пер-Сильян 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Левангер Jo Sondre Aas 1
Брюне Christian Landu Landu 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Fidel Brice Ambina получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Torjus Engebakken сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Рёуфосс
    Ничья
    Волеренга
    5.40
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    8.20
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    4.40
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    Волеренга
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