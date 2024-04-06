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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3042
Рёуфосс
1:2
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
13' Гол
Хоканс Даниэль
18' Желтая карточка
Andreas Osterud
0:2
29' Гол
Странд Петтер
1:2
42' Гол
Хустад Эрленд
45' Желтая карточка
Fidel Brice Ambina
60' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
87' Желтая карточка
Хустад Эрленд
90' Желтая карточка
Йорген Велемарк
90' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
90'+8
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
22
Форс
Виктор
3
Torjus
Engebakken
11
Nicolai
Fremstad
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
7
Andreas
Osterud
9
Хустад
Эрленд
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
18
Юклеред
Симен
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
9
Рийкс
Мис
Рёуфосс
3-5-2
Волеренга
4-2-3-1

История личных встреч

Рёуфосс
Волеренга

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
6:1
КН
1:4

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 1 0.5
Баджие Кебба 1 0.5
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 2 1
Странд Петтер 1 0.5
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Юклеред Симен 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Nicolai Fremstad 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Форс Виктор 1 0
Andreas Osterud 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 1 0
Fidel Brice Ambina 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Рёуфосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0
Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Волеренга
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё/Глимт 2:4

Результаты матчей

Рёуфосс
Волеренга

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Олесунн
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стабек
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ранхейм
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Санднес
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Рёуфосс Йорген Велемарк 2
Мьёндален Alie Conteh 1
Ранхейм Шелбред Пер-Сильян 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Весь список
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