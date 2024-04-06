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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 1320
Левангер
5:0
Конец матча
Мосс
0'
1:0
12' Гол
Simen Hagboe
2:0
36' Гол
Daniel Pollen
38' Желтая карточка
Marius Andresen2
3:0
40' Гол
Arne Gunnes
4:0
45' Пенальти
Sanel Bojadzic
5:0
47' Гол
Sanel Bojadzic
50' Желтая карточка
Jo Sondre Aas
53' Желтая карточка
Странде Кристиан
58' Желтая карточка
Александерссон Ноа
90'+4
12
Сетра
Мортен
32
Sander
Sundnes
19
Jonas
Pereira
2
Daniel
Pollen
22
Simen
Hagboe
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
4
Гйесдал
Хенрик
3
Странде
Кристиан
21
Ian
Hoffmann
18
Элми
Саадик
Файсал
17
Менди
Лоран
23
Александерссон
Ноа
19
Eythor
Martin
Bjoergolfsson
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
Левангер
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Левангер
Мосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ВД
1:2
ВД
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 4 (2) 2
Arne Gunnes 1 0.5
Simen Hagboe 1 0.5
Daniel Pollen 1 0.5
Sander Sundnes 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Странде Кристиан 1 0.5
Sebastian Pedersen II 1 0.5
Bo Aasulv Hegland 1 0.5
Александерссон Ноа 0 0
Marius Andresen2 0 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 0 0

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jo Sondre Aas 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 1 0
Александерссон Ноа 1 0
Marius Andresen2 1 0

Результаты матчей

Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Левангер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2 Стремсгодсет 2 - Левангер 0:1 Левангер - Стьордалс Блинк 2:2 Квик Хальден - Левангер 0:4 Левангер - Сотра 1:1 Берум - Левангер 2:6 Левангер - Бранн-2 5:0 Альта - Левангер 0:1
Мосс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4
Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1

Результаты матчей

Левангер
Мосс

Точный счет

5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Левангер
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Олесунн
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стабек
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ранхейм
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Санднес
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Рёуфосс Йорген Велемарк 2
Мьёндален Alie Conteh 1
Ранхейм Шелбред Пер-Сильян 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Sanel Bojadzic из команды Левангер забивает с точки!
    • 40'
      Sanel Bojadzic сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Arne Gunnes бьет в цель!
    • 38'
      Marius Andresen получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Sander Sundnes сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Daniel Pollen бьет в цель!
    • 12'
      Г О О О О Л - Simen Hagboe бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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