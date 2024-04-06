Тур: 2. Стадион: Моан Фритидспарк. Зрители: 1320
0'
1:0
12' ГолSimen Hagboe
2:0
36' ГолDaniel Pollen
38' Желтая карточкаMarius Andresen2
3:0
40' ГолArne Gunnes
4:0
45' ПенальтиSanel Bojadzic
5:0
47' ГолSanel Bojadzic
50' Желтая карточкаJo Sondre Aas
53' Желтая карточкаСтранде Кристиан
58' Желтая карточкаАлександерссон Ноа
90'+4
Ход матча
12'
1:0
36'
2:0
38'
40'
3:0
45'
4:0
47'
5:0
50'
53'
12
Сетра
Мортен
22
Simen
Hagboe
14
Arne
Gunnes
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Simen HagboeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
13 Harald Race
-
14 Altin Lajqi
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Левангер
Мосс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|4 (2)
|2
|Arne Gunnes
|1
|0.5
|Simen Hagboe
|1
|0.5
|Daniel Pollen
|1
|0.5
|Sander Sundnes
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Странде Кристиан
|1
|0.5
|Sebastian Pedersen II
|1
|0.5
|Bo Aasulv Hegland
|1
|0.5
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Marius Andresen2
|0
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|0
|0
Карточки
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|1
|0
|Александерссон Ноа
|1
|0
|Marius Andresen2
|1
|0
Результаты матчей
Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Левангер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левангер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2 Стремсгодсет 2 - Левангер 0:1 Левангер - Стьордалс Блинк 2:2 Квик Хальден - Левангер 0:4 Левангер - Сотра 1:1 Берум - Левангер 2:6 Левангер - Бранн-2 5:0 Альта - Левангер 0:1
Мосс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4
Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1
Результаты матчей
Левангер
Мосс
Точный счет
5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Левангер
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|4 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|3
|Санднес
|Хейланн Томми
|2
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|Волеренга
|Хоканс Даниэль
|2
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|2
|Рёуфосс
|Йорген Велемарк
|2
|Мьёндален
|Alie Conteh
|1
|Ранхейм
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|Согндаль
|Фло Пер-Эгиль
|1