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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 2241
Согндаль
3:1
Конец матча
Мьёндален
0'
19' Желтая карточка
Simon Appiah
0:1
28' Гол
Холтен Расмус
36' Желтая карточка
Овенстад Мартин
1:1
37' Пенальти
Daniel Arrocha
2:1
40' Пенальти
Daniel Arrocha
41' Желтая карточка
Холтен Расмус
3:1
65' Гол
Edmund Baidoo
73' Желтая карточка
Эрикссон Феликс
90'+5
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
18
Simon
Appiah
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
9
Брингакер
Матиас
24
Mats
Pedersen
17
Brinder
Singh
Согндаль
4-4-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Мьёндален

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ТПМ
3:2
ТМК
1:1
ПД
3:4
ПД
0:0
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Arrocha 2 (2) 1
Edmund Baidoo 1 0.5
Флатакер Эрик 1 0.5
Эрикссон Феликс 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Pedersen 1 0.5
Холтен Расмус 1 0.5
Эверби Сиверт 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фло Пер-Эгиль 1 0
Эрикссон Феликс 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alie Conteh 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Вогт Педер 1 0
Mats Pedersen 1 0
Simon Appiah 1 0
Холтен Расмус 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0
Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0

Результаты матчей

Согндаль
Мьёндален

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Олесунн
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Стабек
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ранхейм
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Санднес
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Волеренга
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стабек
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Рёуфосс Йорген Велемарк 2
Мьёндален Alie Conteh 1
Ранхейм Шелбред Пер-Сильян 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Холтен Расмус получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Г О О О О Л - Daniel Arrocha из команды Согндаль забивает с точки!
  • 37'
    Г О О О О Л - Daniel Arrocha из команды Согндаль забивает с точки!
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