Тур: 1. Стадион: Таммела.
Ход матча
12'
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
Ильвес
Лахти
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
0.94
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
79
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0
Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1
Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4