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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:0
Первый тайм: 19'
Лахти
0'
12' Желтая карточка
Riku Selander

Ход матча

12'
 
Riku Selander
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Лахти
1.70
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5.10
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5.56
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Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
17
Marius
Soederbaeck
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
10
Риски
Роопе
31
Osku
Maukonen
8
Riku
Selander
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
16
Julius
Tauriainen
17
Tommi
Jaentti
10
Вирта
Эмели
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
7
Colin
Odutayo
Ильвес
Лахти

История личных встреч

Ильвес
Лахти

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:5
В
3:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
0.94

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
79

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0
Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1
Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4
  • Первый тайм
  • 12'
    Riku Selander получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Ильвес.
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Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Лахти
1.70
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5.10
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5.56
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Где смотреть матч Ильвес 0:0 Лахти онлайн

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