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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:0
Конец матча
Лахти
0'
12' Желтая карточка
Riku Selander
55' Желтая карточка
Joonas Rantanen
88' Желтая карточка
Хаарала Сантери
90' Желтая карточка
Попович Антон
90' Желтая карточка
Samuel Pasanen
90' Вторая желтая карточка
Хаарала Сантери
90'+9
1
Виртанен
Отсо
42
Аспегрен
Фелипе
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
17
Marius
Soederbaeck
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
10
Риски
Роопе
31
Osku
Maukonen
8
Riku
Selander
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
16
Julius
Tauriainen
17
Tommi
Jaentti
10
Вирта
Эмели
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
7
Colin
Odutayo
Ильвес
Лахти

История личных встреч

Ильвес
Лахти

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:5
В
3:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
0.94

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
79

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0
Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0
Лахти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1
Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4
  • 74'
    Иванович Люк уходит с поля. Бабикер Асаад выходит вместо него
  • 63'
    Marius Soederbaeck уходит с поля. Ветели Йоона выходит вместо него
  • 63'
    Oiva Jukkola уходит с поля. Vincent Ulundu выходит вместо него
  • 55'
    Joonas Rantanen получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Riku Selander получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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