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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: .
Стабек
1:0
Первый тайм: 20'
Брюне
0'
1:0
11' Гол
Bassekou Diabate

Ход матча

11'
Bassekou Diabate
(Sebastian Olderheim)
1:0
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Брюне
2.00
4.40
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
15
Лиллеорен-Веум
Олав
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
30
Frederik
Ellegaard
Christensen
6
Кристенсен
Магнус
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
9
Bassekou
Diabate
27
William
Wendt
1
Кайтофт
Антон
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
14
Eirik
Saunes
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
7
Sigurd
Groenli
18
Duarte
Moreira
10
Robert
Undheim
Стабек
4-4-2
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Стабек
Брюне

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:0
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 1 0.5
William Wendt 1 0.5
Sebastian Olderheim 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 2 1
Andreas Dybevik 1 0.5
Robert Undheim 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sondre Norheim I 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1
Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0
Брюне
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1
Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Брюне - Скейд 1:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 Конгсвингер - Брюне 1:3 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Мьёндален - Брюне 2:1

Результаты матчей

Стабек
Брюне

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стабек
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Стабек
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Волеренга
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Мосс
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Брюне
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ранхейм
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Олесунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Мьёндален
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Согндаль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Рёуфосс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
ИК Старт
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Санднес
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Брюне
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ранхейм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Стабек
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Левангер
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ИК Старт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Согндаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Мьёндален
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Олесунн
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Люн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санднес
 0:1 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Рёуфосс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Волеренга
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рёуфосс
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Согндаль
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мьёндален
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Олесунн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стабек
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Левангер
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санднес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ранхейм
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Мосс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Брюне
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ИК Старт
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Брюне Duarte Moreira 2
Левангер Sanel Bojadzic 2
Брюне Andreas Dybevik 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Alie Conteh 1
Согндаль Фло Пер-Эгиль 1
Волеренга Кройцриглер Мартин 1
Ранхейм Erik Toenne 1
Конгсвингер Harald Holter 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Sebastian Olderheim сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Стабек.
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Стабек
Ничья
Брюне
2.00
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