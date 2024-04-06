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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
3:2
Второй тайм: 88'
ЕИФ Экенас
0'
1:0
6' Гол
Дальстрем Себастьян
1:1
8' Гол
Noah Lundstroem
2:1
9' Гол
Олавале Мухамед
2:2
18' Гол
Noah Lundstroem
34' Желтая карточка
Кауфманн Лукас
45' Желтая карточка
Райтанен Патрик
48' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
65' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
72' Желтая карточка
Лекселль Александр
3:2
85' Гол
Саллинен Оскари
88' Желтая карточка
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
2
Нурми
Ноа
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
8
Дальстрем
Себастьян
17
Сид
Робин
14
Michael
Fonsell
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
18
Олавале
Мухамед
19
Яннакопулос
Никос
35
Лекселль
Александр
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
29
Fahad
Mohamed
10
Кауфманн
Лукас
8
Аду
Энох
31
Ефимов
Станислав
14
Simon
Lindholm
22
Мохаммед
Насиру
20
Noah
Lundstroem
Мариехамн
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Мариехамн
ЕИФ Экенас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1
Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2
ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ЕИФ Экенас - КПВ Кокола 2:2 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:0 ЕИФ Экенас - ХИФК 0:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Патрик Райтанен получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Кауфманн Лукас получил желтую карточку от судьи
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    • 18'
      Мохаммед Насиру сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Noah Lundstroem бьет в цель!
    • 9'
      Г О О О О Л - Олавале Мухамед бьет в цель!
    • 8'
      Мохаммед Насиру сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Noah Lundstroem бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Дальстрем Себастьян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой ЕИФ Экенас.
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    4.54
    5.20
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    7.02
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