Тур: 29. Стадион: Спарта. Главный судья: Геррец Лоренс
1:1
Второй тайм: 60'
0'
19' Желтая карточкаШеперман Сэм
1:0
42' ГолБрим Шарль-Андреас
1:1
48' ГолХоогма Джастин
55' Желтая карточкаБрюнс Томас
Ход матча
19'
42'
48'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
6
Метиньо
11
Саито
Коки
32
Шеперман
Сэм
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Jay den Haan
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Хераклес
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.45
Среднее время на гол
72
61
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
1.13
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|9 (3)
|0.31
|Версейрен Арно
|8
|0.28
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.17
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.14
|Саито Коки
|3
|0.1
|Негли Камиель
|3
|0.1
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Мито Шунсуке
|2
|0.07
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Метиньо
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|9 (3)
|0.31
|Санкох Мохамед
|6
|0.21
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.17
|Энгельс Марио
|5
|0.17
|Нанкиши Абденего
|3
|0.1
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.07
|Уахим Анас
|2
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.07
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Хоогма Джастин
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|7
|0
|Хоогма Джастин
|4
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Вейинович Марко
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Шеперман Сэм
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хераклес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
6
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Хераклес
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
17
22
Спарта Роттердам
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Хераклес
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
11% (3)
64% (18)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
18
Упущенные победы
27
28
Голы по времени матча
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
5%
2
15%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
6
29%
4
31%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
22
31
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
18%
4
13%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
5
16%
46-60
2
9%
7
23%
61-75
7
32%
5
16%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
6
30%
6
23%
46-60
3
15%
9
35%
61-75
4
20%
6
23%
76-90
Пропущено
17
27
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
18%
4
15%
1-15
3
18%
8
30%
30%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
3
18%
3
11%
76-90
Забито
41
39
14 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
3
7%
3
8%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
7
17%
4
10%
31-45
12
29%
29%
10
26%
46-60
6
15%
11
28%
61-75
9
22%
9
23%
76-90
Пропущено
39
58
18 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
7
18%
8
14%
1-15
6
15%
14
24%
16-30
5
13%
8
14%
31-45
6
15%
10
17%
46-60
5
13%
10
17%
61-75
10
26%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0
Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Хераклес
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
95
212
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
311
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1810
1117
1216
523
424
424
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|64 - 54
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 36
|41
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|1:1 Заявка
|29
|10
|8
|11
|42 - 40
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|1:1 Заявка
|29
|8
|6
|15
|39 - 60
|30
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|1:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|1:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7