Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Шанс! Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо

46' Шарль-Андреас Брим выиграл воздушное противоборство у Хоогма Джастин

46' Шарль-Андреас Брим выиграл воздушное противоборство у Хоогма Джастин

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

42' Г О О О О Л - Шарль-Андреас Брим забивает с левой ноги!

42' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Бакбоорд Навайо из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вейинович Марко бьет со штрафного в створ, но Ник Олей держит все под контролем

38' Удар от ворот произведет Хераклес

36' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Хераклес

35' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бакари Саид не смог попасть в створ ударом издали

33' Хорошую попытку сделал Мито Шунсуке . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Матч возобновлен

31' Бакбоорд Навайо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам в офсайде

25' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Шеперман Сэм из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бриан Лимбомбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шеперман Сэм совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Удар от ворот произведет Хераклес

17' Саито Коки не смог попасть в створ ударом издали

16' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мито Шунсуке не смог попасть в створ ударом издали

15' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

12' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эрдхёйзен Майк не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Хераклес

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хорнкамп Ииц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хрустич Айдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Мито Шунсуке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть