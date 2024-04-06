Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Оооо... вот это был удар! Санкох Мохамед должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Санкох Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Хераклес

82' Бакбоорд Навайо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Метиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Спарта Роттердам

80' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Метиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Безумный фол. Зонненберг Свен грубо играет против соперника. Пострадал Шарль-Андреас Брим

75' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц забивает с правой ноги!

73' Энгельс Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Энгельс Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Тактическая замена. Бриан Лимбомбе уходит с поля и его заменяет Роскен Рубен

67' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Вейинович Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Метиньо получает желтую карточку за толчок соперника.

60' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Хорошую попытку сделал Саито Коки . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Удар от ворот произведет Хераклес

59' Версейрен Арно не смог попасть в створ ударом издали

58' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Мито Шунсуке не смог попасть в створ ударом издали

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

55' Брюнс Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

53' Бриан Лимбомбе из команды Хераклес в офсайде

52' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.