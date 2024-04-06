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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 9820 Главный судья: Геррец Лоренс
Спарта Роттердам
1:2
Конец матча
Хераклес
0'
19' Желтая карточка
Шеперман Сэм
1:0
42' Гол
Брим Шарль-Андреас
1:1
48' Гол
Хоогма Джастин
55' Желтая карточка
Брюнс Томас
61' Желтая карточка
Метиньо
1:2
73' Гол
Хорнкамп Ииц
90' Желтая карточка
Хоогма Джастин
90'+9

Ход матча

19'
 
Шеперман Сэм
42'
Брим Шарль-Андреас
(Клемент Пелле)
1:0
46'
 
Брюнс Томас
Шеперман Сэм
48'
1:1
Хоогма Джастин
(Вейинович Марко)
55'
 
Брюнс Томас
61'
Метиньо
 
66'
Негли Камиель
Мито Шунсуке
 
68'
 
Энгельс Марио
Леердам Келвин
68'
 
Роскен Рубен
Лимбомбе Брайан
73'
1:2
Хорнкамп Ииц
(Энгельс Марио)
83'
Вриндс Барт
Метиньо
 
83'
Де Гузман Джонатан
Мейссен Рик
 
83'
Росарио Райвьен
Бакари Саид
 
88'
 
Санкох Мохамед
Хорнкамп Ииц
90'
Велтхёйс Тейс
Эрдхёйзен Майк
 
90'
 
Виллемс Джетро
Бакбоорд Навайо
90'
 
Хоогма Джастин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 414 Количество передач 351
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Брим
Шарль-Андреас
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
27
Леердам
Келвин
18
Вейинович
Марко
20
Хрустич
Айдин
32
Шеперман
Сэм
7
Лимбомбе
Брайан
9
Хорнкамп
Ииц
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Хераклес

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
1:0
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:5
Э
3:2
Э
3:1
К
0:3
Э
2:2
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.45

Среднее время на гол

72
61

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.36
1.13

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 9 (3) 0.31
Версейрен Арно 8 0.28
Китолано Джошуа 5 (2) 0.17
Брим Шарль-Андреас 4 0.14
Саито Коки 3 0.1
Негли Камиель 3 0.1
Клемент Пелле 2 0.07
Вриндс Барт 2 0.07
Мито Шунсуке 2 0.07
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Метиньо 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.34
Санкох Мохамед 6 0.21
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.17
Энгельс Марио 5 0.17
Нанкиши Абденего 3 0.1
Хоогма Джастин 2 0.07
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.07
Уахим Анас 2 0.07
Лимбомбе Брайан 2 0.07
Брюин Джорди 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Вейинович Марко 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 8 0
Хоогма Джастин 5 1
Де Кеерсмакер Брайан 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Вейинович Марко 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Шеперман Сэм 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Хераклес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
6
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Хераклес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

17
22
Спарта Роттердам
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Хераклес
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
10% (3)
62% (18)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
6
27%
5
33%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Пропущено

24
32
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
6
25%
5
16%
46-60
3
13%
7
22%
61-75
7
29%
29%
5
16%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
10%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
6
30%
6
23%
46-60
3
15%
9
35%
61-75
4
20%
6
23%
76-90

Пропущено

17
27
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
18%
4
15%
1-15
3
18%
8
30%
30%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
3
18%
3
11%
76-90

Забито

42
41
15 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
3
7%
3
7%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
8
19%
4
10%
31-45
12
29%
11
27%
46-60
6
14%
12
29%
29%
61-75
9
21%
9
22%
76-90

Пропущено

41
59
18 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 26
7
17%
8
14%
1-15
6
15%
14
24%
16-30
5
12%
9
15%
31-45
7
17%
10
17%
46-60
6
15%
10
17%
61-75
10
24%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0
Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Хераклес

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
9
5
2
13
2.5
3
11
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
9
1.5
4
11
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
13
16
5
24
2.5
4
25
4
25
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 29 25 3 1 86 - 16 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 29 15 7 7 56 - 32 52
5.
Аякс
 Заявка 28 12 9 7 64 - 54 45
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 28 11 8 9 42 - 36 41
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 14 13 1 0 38 - 7 40
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
8.
Алмере Сити
 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
17.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 23 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
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