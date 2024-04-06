Тур: 31. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
Ход матча
49'
0:1
58'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
20
Думбия
Усман
16
Гргич
Анто
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Винтертур
Лугано
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
34.5%
10.3%
55.2%
10 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.07
Среднее время на гол
67
84
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.64
1.53
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.48
1.31
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.26
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.19
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.19
|Samuel Ballet
|5
|0.16
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.16
|Adrian Gantenbein
|3
|0.1
|Randy Schneider
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3
|0.1
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|12 (1)
|0.39
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.19
|Штеффен Ренато
|5
|0.16
|Бислими Уран
|5
|0.16
|Махмуд Хадж
|5
|0.16
|Киминьяни Янис
|4
|0.13
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Хайдари Альбиан
|3
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Крешник Хайризи
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Думбия Усман
|1
|0.03
|Эспиноса Джон
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Гргич Анто
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Adrian Gantenbein
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Гргич Анто
|4
|1
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Валенсуэла Мильтон
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Эль-Вафи Айман
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
8
8
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Лугано
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
16
21
Винтертур
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Лугано
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
25
31
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
9
36%
8
26%
61-75
8
32%
11
35%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
20%
2
8%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
4
20%
9
36%
76-90
Забито
26
24
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
35%
5
21%
76-90
Пропущено
32
18
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
19%
4
22%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
11
34%
3
17%
76-90
Забито
51
55
19 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 16
2 Не забивали 4
7
14%
4
7%
1-15
4
8%
3
5%
16-30
8
16%
9
16%
31-45
5
10%
9
16%
46-60
10
20%
14
25%
61-75
17
33%
16
29%
29%
76-90
Пропущено
52
43
24 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
10
19%
6
14%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
8
15%
6
14%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
6
12%
8
19%
61-75
15
29%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0
Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3
Результаты матчей
Винтертур
Лугано
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 43%
1
11 раз 37%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
87
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
87
87
213
69
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
264
1713
1614
426
822
129
327
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|7
|6
|59 - 27
|58
|2.
|30
|15
|9
|6
|51 - 35
|54
|3.
|1:1
|31
|16
|5
|10
|57 - 43
|53
|4.
|1:1
|31
|12
|10
|9
|52 - 53
|46
|5.
|30
|11
|12
|7
|43 - 33
|45
|6.
|30
|12
|7
|11
|45 - 41
|43
|7.
|30
|12
|6
|12
|38 - 41
|42
|8.
|30
|9
|9
|12
|42 - 46
|36
|9.
|1:0
|31
|10
|6
|15
|37 - 49
|36
|10.
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|6
|16
|33 - 40
|30
|12.
|0:1
|31
|5
|8
|18
|33 - 61
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|31 - 17
|31
|4.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 21
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|22 - 16
|29
|6.
|15
|8
|4
|3
|25 - 23
|28
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|1:1
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|0:1
|16
|2
|6
|8
|16 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|32 - 26
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|4.
|15
|4
|5
|6
|21 - 20
|17
|5.
|1:0
|16
|5
|2
|9
|18 - 30
|17
|6.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|8.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|9.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|15
|2
|3
|10
|10 - 23
|9
|12.
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9