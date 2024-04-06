  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Винтертур
1:1
Второй тайм: 67'
Лугано
0'
0:1
49' Гол
Киминьяни Янис
58' Желтая карточка
Гргич Анто
1:1
63' Гол
Randy Schneider

Ход матча

46'
 
Эспиноса Джон
Маю Хишам
49'
0:1
Киминьяни Янис
58'
 
Гргич Анто
59'
Туркес Алдин
Бароан Антуан
 
59'
Ди Джусто Маттео
Дуррер Адриан
 
63'
Randy Schneider
(Ди Джусто Маттео)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Лугано
3.60
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2.79
Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
22
Дуррер
Адриан
4
Стильхарт
Базиль
19
Adrian
Gantenbein
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
28
Бароан
Антуан
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
7
Мацек
Роман
16
Гргич
Анто
14
Саббатини
Хонатан
21
Киминьяни
Янис
9
Целар
Жан
18
Маю
Хишам
Винтертур
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Лугано

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
10.3%
55.2%
10 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.07

Среднее время на гол

67
84

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.64
1.53

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.48
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.26
Ди Джусто Маттео 6 0.19
Буркарт Нишан 6 (1) 0.19
Samuel Ballet 5 0.16
Туркес Алдин 5 (1) 0.16
Adrian Gantenbein 3 0.1
Randy Schneider 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 0.1
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 12 (1) 0.39
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.19
Штеффен Ренато 5 0.16
Бислими Уран 5 0.16
Махмуд Хадж 5 0.16
Киминьяни Янис 4 0.13
Саббатини Хонатан 3 0.1
Хайдари Альбиан 3 0.1
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Эспиноса Джон 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Лтайеф Сайфалла 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Adrian Gantenbein 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Гргич Анто 4 1
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Штеффен Ренато 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Эль-Вафи Айман 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
8
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Лугано
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

16
21
Винтертур
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Лугано
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

25
31
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
3
12%
2
6%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
9
36%
8
26%
61-75
8
32%
11
35%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
20%
2
8%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
4
20%
9
36%
76-90

Забито

26
24
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
19%
7
29%
29%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
35%
5
21%
76-90

Пропущено

32
18
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
19%
4
22%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
6
19%
4
22%
46-60
1
3%
2
11%
61-75
11
34%
3
17%
76-90

Забито

51
55
19 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 16
2 Не забивали 4
7
14%
4
7%
1-15
4
8%
3
5%
16-30
8
16%
9
16%
31-45
5
10%
9
16%
46-60
10
20%
14
25%
61-75
17
33%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

52
43
24 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
10
19%
6
14%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
8
15%
6
14%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
6
12%
8
19%
61-75
15
29%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0
Лугано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3
Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3

Результаты матчей

Винтертур
Лугано

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 43%
1
11 раз 37%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
8
7
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
26
4
17
13
1.5
16
14
4
26
2.5
8
22
1
29
3.5
3
27
1
29
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 1:1 31 16 5 10 57 - 43 53
4.
Винтертур
 1:1 31 12 10 9 52 - 53 46
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Базель
 1:0 31 10 6 15 37 - 49 36
10.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 31 5 8 18 33 - 61 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 1:1 16 9 4 3 26 - 21 31
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 1:1 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 1:0 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 16 2 6 8 16 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 16 8 2 6 32 - 26 26
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Базель
 1:0 16 5 2 9 18 - 30 17
6.
Винтертур
 1:1 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • 46'
    Маю Хишам уходит с поля. Эспиноса Джон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Винтертур
Ничья
Лугано
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