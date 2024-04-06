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  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Будё/Глимт
0:0
Второй тайм: 65'
Викинг
0'
27' Желтая карточка
Бьоркан Фредерик
34' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген

Ход матча

27'
Бьоркан Фредерик
 
34'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
61'
Салтнес Ульрик
Зугеля Нино
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 293 Количество передач 218
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Викинг
1.62
5.20
Реклама, pari.ru
7.34
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
29
Свеннсен
Сандер
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
21
Танген
Харальд
Будё/Глимт
4-3-3
Викинг
4-4-2

История личных встреч

Будё/Глимт
Викинг

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

60.9%
4.3%
34.8%
14 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:2
Э
5:1
К
5:3
ТМК
0:1
Э
5:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
2:3
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.67
1.82

Среднее время на гол

33
49

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

2.35
1.78

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

38
50

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миккельсен Эугуст 1 0.5
Бьоркан Фредерик 1 0.5
Зугеля Нино 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Язбек Патрик 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Будё/Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё/Глимт - Бешикташ 3:1
Викинг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1
Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0

Результаты матчей

Будё/Глимт
Викинг

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Викинг
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Русенборг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Викинг
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Будё/Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кристиансунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Одд
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Фредрикстад
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Будё/Глимт
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хёугесунн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФК Кристиансунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Хам-Кам
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Викинг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
КФУМ Осло
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
ФК Кристиансунн Брусет Хейне 1 (1)
Лиллестрём Ольсен Томас 1
Мольде Эйкрем Магнус 1
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Одд Рууд Эспен 1
Фредрикстад Mikkjal Thomassen 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Сарпсборг-08 Мартинссон-Нгуали Серж 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Тактическая замена. Зугеля Нино уходит с поля и его заменяет Салтнес Ульрик
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Сальвесен Ларс-Йорген получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Бьоркан Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Викинг
1.62
5.20
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