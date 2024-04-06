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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Второй тайм: 64'
ХИК
0'
1:0
25' Гол
Саволайнен Саку
38' Желтая карточка
Миеттинен Самули
47' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
50' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос

Ход матча

25'
Саволайнен Саку
(Антви Клинтон)
1:0
38'
Миеттинен Самули
 
47'
Пеннанен Петтери
 
50'
 
Канеллопулос Гиоргос
59'
 
Банде Хассане
Паллас Ноа
61'
Музинга Джонатан
Paul Ogunkoya
 
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ХИК
3.05
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4.10
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9.92
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Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
34
Otto
Ruoppi
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
23
Paul
Ogunkoya
8
Пеннанен
Петтери
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
6
Хальме
Аапо
5
Грасия
Карлос
30
Паллас
Ноа
10
Лингман
Лукас
14
Сарпей
Ханс
8
Канеллопулос
Гиоргос
11
Олусанья
Антони
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
КуПС
ХИК

История личных встреч

КуПС
ХИК

21 матч

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 0 побед

33 матча

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Второй тайм

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 22 победы

54 матча

22.2%
31.5%
46.3%
12 побед 17 ничьих 25 побед

Первый тайм

18.5%
38.9%
42.6%
10 побед 21 ничья 23 победы

Второй тайм

13%
46.3%
40.7%
7 побед 25 ничьих 22 победы

История матчей

В
1:2
В
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

19
31

Голов в среднем за матч

0.7
1.15

Среднее время на гол

127
78

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.81
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

68
75

Голов в среднем за матч

1.26
1.39

Тотал матчей

2.5
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
27
Больше 50%
Меньше 50%
27
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
11
Больше 20%
Меньше 80%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

71
64

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0
КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5
ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Миеттинен Самули получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ХИК
3.05
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4.10
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