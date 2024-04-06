Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
25' ГолСаволайнен Саку
38' Желтая карточкаМиеттинен Самули
47' Желтая карточкаПеннанен Петтери
50' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
Ход матча
25'
1:0
38'
47'
15
Сиссе
Ибраим
34
Otto
Ruoppi
30
Паллас
Ноа
14
Сарпей
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Otto RuoppiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Ossi Virta
История личных встреч
КуПС
ХИК
21 матч
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 0 побед
33 матча
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Второй тайм
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 22 победы
54 матча
22.2%
31.5%
46.3%
12 побед 17 ничьих 25 побед
Первый тайм
18.5%
38.9%
42.6%
10 побед 21 ничья 23 победы
Второй тайм
13%
46.3%
40.7%
7 побед 25 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
31
Голов в среднем за матч
0.7
1.15
Среднее время на гол
127
78
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.81
1.63
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
68
75
Голов в среднем за матч
1.26
1.39
Тотал матчей
2.5
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
27
Больше 50%
Меньше 50%
27
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
11
Больше 20%
Меньше 80%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
71
64
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0
КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5
ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1