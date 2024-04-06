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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:1
Второй тайм: 64'
Базель
0'
0:1
30' Гол
Барри Тьерно
36' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
53' Желтая карточка
Байар Ромен
59' Желтая карточка

Ход матча

30'
0:1
Барри Тьерно
36'
 
Авдуллаху Леон
46'
Гассама Ламин
Али Мохамед Абдалла
 
53'
Байар Ромен
 
59'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Базель
9.42
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4.96
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1.90
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Все Коэффициенты
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
30
Каде
Антон
34
Джака
Таулант
37
Авдуллаху
Леон
20
Фрай
Фабиан
35
Romeo
Beney
9
Барри
Тьерно
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Базель
3-4-1-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Базель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.26
Гарби Исмаэль 6 0.19
Mergim Qarri 3 0.1
Liridon Mulaj 3 0.1
Махмуд Элиес 2 0.06
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 6 0.19
Каде Антон 3 0.1
Фрай Фабиан 3 (1) 0.1
Сигуа Габриэль 3 0.1
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 5 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Домашкан Виталий 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Барри Тьерно 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Авдуллаху Леон 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 1 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
8
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Базель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

11
17
Стад Лозанна-Уши
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Базель
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
5
31%
4
24%
76-90

Пропущено

32
30
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
16%
5
17%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
9
28%
6
20%
76-90

Забито

17
19
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
18%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Пропущено

28
19
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
4
21%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
4
14%
5
26%
61-75
8
29%
6
32%
76-90

Забито

33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
3
9%
4
11%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
7
21%
9
25%
61-75
9
27%
9
25%
76-90

Пропущено

60
49
28 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 24
9
15%
9
18%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
10
17%
7
14%
31-45
7
12%
6
12%
46-60
8
13%
10
20%
61-75
17
28%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1
Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Базель

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:3
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
9
21
1.5
9
21
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 30 15 9 6 51 - 35 54
3.
Лугано
 1:1 31 16 5 10 57 - 43 53
4.
Винтертур
 1:1 31 12 10 9 52 - 53 46
5.
Цюрих
 30 11 12 7 43 - 33 45
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Базель
 1:0 31 10 6 15 37 - 49 36
10.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 31 5 8 18 33 - 61 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 15 9 4 2 31 - 17 31
4.
Винтертур
 1:1 16 9 4 3 26 - 21 31
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 1:1 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 1:0 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 16 2 6 8 16 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 16 8 2 6 32 - 26 26
2.
Серветт
 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 15 4 5 6 21 - 20 17
5.
Базель
 1:0 16 5 2 9 18 - 30 17
6.
Винтертур
 1:1 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Байар Ромен получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Али Мохамед Абдалла уходит с поля. Гассама Ламин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Г О О О О Л - Барри Тьерно бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Базель
9.42
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4.96
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1.90
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