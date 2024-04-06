Тур: 31. Стадион: Центер спортиф де Виды.
0:1
Второй тайм: 64'
0'
0:1
30' ГолБарри Тьерно
36' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
53' Желтая карточкаБайар Ромен
Ход матча
30'
0:1
36'
53'
59'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
27
Рюэгг
Кевин
30
Каде
Антон
20
Фрай
Фабиан
35
Romeo
Beney
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
30 Каде АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
35 Romeo BeneyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Базель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.26
|Гарби Исмаэль
|6
|0.19
|Mergim Qarri
|3
|0.1
|Liridon Mulaj
|3
|0.1
|Махмуд Элиес
|2
|0.06
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Lucas Pos
|1
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|6
|0.19
|Каде Антон
|3
|0.1
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Сигуа Габриэль
|3
|0.1
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Махмуд Элиес
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|5
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Барри Тьерно
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Авдуллаху Леон
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
8
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Базель
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
11
17
Стад Лозанна-Уши
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Базель
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
Пропущено
32
30
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
16%
5
17%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
9
28%
6
20%
76-90
Забито
17
19
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
18%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Пропущено
28
19
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
4
21%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
4
14%
5
26%
61-75
8
29%
6
32%
76-90
Забито
33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
3
9%
4
11%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
7
21%
9
25%
61-75
9
27%
9
25%
76-90
Пропущено
60
49
28 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 24
9
15%
9
18%
1-15
9
15%
5
10%
16-30
10
17%
7
14%
31-45
7
12%
6
12%
46-60
8
13%
10
20%
61-75
17
28%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1
Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Базель
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:3
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
228
921
921
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|7
|6
|59 - 27
|58
|2.
|30
|15
|9
|6
|51 - 35
|54
|3.
|1:1
|31
|16
|5
|10
|57 - 43
|53
|4.
|1:1
|31
|12
|10
|9
|52 - 53
|46
|5.
|30
|11
|12
|7
|43 - 33
|45
|6.
|30
|12
|7
|11
|45 - 41
|43
|7.
|30
|12
|6
|12
|38 - 41
|42
|8.
|30
|9
|9
|12
|42 - 46
|36
|9.
|1:0
|31
|10
|6
|15
|37 - 49
|36
|10.
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|6
|16
|33 - 40
|30
|12.
|0:1
|31
|5
|8
|18
|33 - 61
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|31 - 17
|31
|4.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|26 - 21
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|22 - 16
|29
|6.
|15
|8
|4
|3
|25 - 23
|28
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|1:1
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|0:1
|16
|2
|6
|8
|16 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|32 - 26
|26
|2.
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|4.
|15
|4
|5
|6
|21 - 20
|17
|5.
|1:0
|16
|5
|2
|9
|18 - 30
|17
|6.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|8.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|9.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|15
|2
|3
|10
|10 - 23
|9
|12.
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9