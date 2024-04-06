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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:2
Конец матча
Базель
0'
0:1
30' Гол
Барри Тьерно
36' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
53' Желтая карточка
Байар Ромен
59' Желтая карточка
Romeo Beney
0:2
69' Гол
Барри Тьерно
90' Желтая карточка
Sahmkou Camara
90'+5

Ход матча

30'
0:1
Барри Тьерно
36'
 
Авдуллаху Леон
46'
Гассама Ламин
Али Мохамед Абдалла
 
53'
Байар Ромен
 
58'
Liridon Mulaj
Mergim Qarri
 
58'
Valon Hamdiju
Байар Ромен
 
59'
 
Romeo Beney
66'
 
Сигуа Габриэль
Джака Таулант
66'
 
Кайомбо Аксель
Romeo Beney
69'
0:2
Барри Тьерно
(Рюэгг Кевин)
81'
 
Какури Дион
Авдуллаху Леон
84'
Michael Heule
Махмуд Элиес
 
87'
Gabriel Kyeremateng
Айдини Альбан
 
90'
 
Ланг Михаэль
Ван Бремен Финн
90'
 
Зе Арлет Жуниор
Барри Тьерно
90'
Sahmkou Camara
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 431 Количество передач 383
  • 52 Владение мячом, % 48
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
30
Каде
Антон
34
Джака
Таулант
37
Авдуллаху
Леон
20
Фрай
Фабиан
35
Romeo
Beney
9
Барри
Тьерно
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Базель
3-4-1-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Базель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.26
Гарби Исмаэль 6 0.19
Mergim Qarri 3 0.1
Liridon Mulaj 3 0.1
Махмуд Элиес 2 0.06
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 7 0.23
Каде Антон 3 0.1
Фрай Фабиан 3 (1) 0.1
Сигуа Габриэль 3 0.1
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 5 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Sahmkou Camara 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Домашкан Виталий 2 0
Байар Ромен 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Барри Тьерно 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Авдуллаху Леон 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
8
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

11
17
Стад Лозанна-Уши
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Базель
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
5
31%
4
21%
76-90

Пропущено

34
30
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
5
15%
5
17%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
26%
6
20%
76-90

Забито

17
19
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
18%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Пропущено

28
19
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
4
21%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
4
14%
5
26%
61-75
8
29%
6
32%
76-90

Забито

33
38
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 9
3
9%
4
11%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
7
21%
6
16%
31-45
3
9%
2
5%
46-60
7
21%
10
26%
61-75
9
27%
9
24%
76-90

Пропущено

62
49
29 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 24
9
15%
9
18%
1-15
10
16%
5
10%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
7
11%
6
12%
46-60
9
15%
10
20%
61-75
17
27%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5
Базель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1
Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Базель

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
5
11
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
10
21
2
29
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 0:0 31 15 10 6 51 - 35 55
3.
Лугано
 31 16 5 10 58 - 44 53
4.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
5.
Цюрих
 0:0 31 11 13 7 43 - 33 46
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
10.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 0:0 16 9 5 2 31 - 17 32
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 0:0 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 16 8 2 6 33 - 27 26
2.
Серветт
 0:0 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 0:0 16 4 6 6 21 - 20 18
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Барри Тьерно бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 0:2 Базель онлайн

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