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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Хиглер Деннис
ПСВ
5:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
9' Гол
Бакайоко Жоан
13' Желтая карточка
Белич Кристиян
2:0
23' Гол
Де Йонг Люк
25' Желтая карточка
Тезе Джордан
45' Желтая карточка
Боскальи Оливье
3:0
53' Гол
Де Йонг Люк
3:1
58' Гол
Павлидис Вангелис
73' Желтая карточка
Мейнанс Свен
4:1
80' Гол
Веерман Йоэй
5:1
90' Гол
Jesper Uneken
90'+5

Ход матча

9'
Бакайоко Жоан
(Тильман Малик)
1:0
13'
 
Белич Кристиян
23'
Де Йонг Люк
(Тильман Малик)
2:0
25'
Тезе Джордан
 
45'
Боскальи Оливье
 
53'
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
3:0
58'
3:1
Павлидис Вангелис
68'
 
Поку Эрнест
Ван Боммел Рубен
71'
 
Деккер Максим
Базур Рихедли
72'
Рамальо Андре
Тиль Гус
 
73'
 
Мейнанс Свен
79'
 
Касиус Денсо
Сугавара Юкинари
79'
 
Садик Ибраим
Мейнанс Свен
79'
 
Данташ Тьягу
Белич Кристиян
80'
Веерман Йоэй
(Бакайоко Жоан)
4:1
82'
Бабади Исаак
Жуниор Мауро
 
88'
Ван Анхольт Патрик
Тезе Джордан
 
88'
Обиспо Армандо
Боскальи Оливье
 
88'
Jesper Uneken
Де Йонг Люк
 
90'
Jesper Uneken
(Дест Серджиньо)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 547 Количество передач 374
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Схаутен
Йерди
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
23
Веерман
Йоэй
17
Жуниор
Мауро
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
10
Тильман
Малик
9
Де
Йонг
Люк
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
14
Белич
Кристиян
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
ПСВ
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
АЗ Алкмаар

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

34 матча

58.8%
8.8%
32.4%
20 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:4
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
37

Голов в среднем за матч

1.94
2.06

Среднее время на гол

46
43

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

54
57

Голов в среднем за матч

1.59
1.68

Тотал матчей

2.5
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

56
53

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 24 (5) 0.83
Бакайоко Жоан 9 0.31
Тиль Гус 8 0.28
Пепи Рикардо 7 (1) 0.24
Тильман Малик 6 0.21
Сайбари Исмаэль 5 0.17
Лосано Ирвинг 5 0.17
Веерман Йоэй 4 0.14
Ланг Ноа 4 0.14
Вертессен Йорбе 3 0.1
Дест Серджиньо 2 0.07
Боскальи Оливье 2 0.07
Рамальо Андре 2 0.07
Схаутен Йерди 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.03
Жуниор Мауро 1 0.03
Бабади Исаак 1 0.03
Jesper Uneken 1 0.03
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 26 (1) 0.9
Де Вит Дани 9 (1) 0.31
Ван Боммел Рубен 4 0.14
Сугавара Юкинари 3 0.1
Мейнанс Свен 3 0.1
Лахдо Майкель 3 0.1
Класи Йорди 2 0.07
Инди Мартинс 1 0.03
Одгор Йенс 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Ван Бредероде Мирон 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Поку Эрнест 0 0
Базур Рихедли 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Тезе Джордан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Боскальи Оливье 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 6 0
Базур Рихедли 5 0
Белич Кристиян 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Мейнанс Свен 2 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
6
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

46
31
ПСВ
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

48
37

Голы по времени матча

Забито

36
22
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
11%
2
9%
1-15
6
17%
5
23%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
10
28%
5
23%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
7
19%
4
18%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
3
43%
4
25%
76-90

Забито

47
32
17 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
13 Не забивали 16
6
13%
9
28%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
6
13%
1
3%
31-45
8
17%
7
22%
46-60
12
26%
4
13%
61-75
10
21%
8
25%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

83
54
32 В 1-м тайме 22
51 Во 2-м тайме 32
25 Забивали первыми 19
0 Не забивали 5
10
12%
11
20%
1-15
11
13%
8
15%
16-30
11
13%
3
6%
31-45
18
22%
12
22%
46-60
16
19%
8
15%
61-75
17
20%
12
22%
76-90

Пропущено

17
29
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 18
1
6%
4
14%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
5
17%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2

Результаты матчей

ПСВ
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:4
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПСВ
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
10
4
7
6
2.5
6
8
3
10
3.5
4
10
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
7
7
9
6
2.5
3
11
7
8
3.5
1
13
3
12
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
1.5
Больше Меньше
17
11
16
12
2.5
9
19
10
18
3.5
5
23
4
24
4.5
1
27
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
Аякс
 Заявка 28 12 9 7 64 - 54 45
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 28 11 8 9 42 - 36 41
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 29 8 7 14 37 - 55 31
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 29 4 10 15 39 - 63 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 27 15
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
8.
Алмере Сити
 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
9.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 15 2 3 10 21 - 39 9
17.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 57%, АЗ Алкмаар: 43%.
  • 95'
    Касиус Денсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    ПСВ начинает контратаку
  • 95'
    Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
  • 94'
    Ван Анхольт Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 94'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Рамальо Андре сделал ключевой пас для гола!
  • 91'
    Дест Серджиньо сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Jesper Uneken забивает с правой ноги!
  • 91'
    Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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