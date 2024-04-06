Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Матч возобновлен

87' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Удар от ворот произведет ПСВ

80' Г О О О О Л - Веерман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

80' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет ПСВ

78' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

76' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Матч возобновлен

74' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Мейнанс Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Белич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Белич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Бакайоко Жоан из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

63' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Матч остановлен

58' Г О О О О О Л - Павлидис Вангелис из команды АЗ Алкмаар легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

58' Белич Кристиян пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес ловит мяч

58' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

57' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

53' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Веерман Йоэй из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Жуниор Мауро не смог попасть в створ ударом издали

49' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля