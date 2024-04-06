Тур: 29. Стадион: Филипс. Зрители: 34700 Главный судья: Хиглер Деннис
5:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБакайоко Жоан
13' Желтая карточкаБелич Кристиян
2:0
23' ГолДе Йонг Люк
25' Желтая карточкаТезе Джордан
45' Желтая карточкаБоскальи Оливье
3:0
53' ГолДе Йонг Люк
3:1
58' ГолПавлидис Вангелис
73' Желтая карточкаМейнанс Свен
4:1
80' ГолВеерман Йоэй
5:1
90' ГолJesper Uneken
90'+5
Ход матча
9'
1:0
13'
23'
2:0
25'
45'
53'
3:0
58'
73'
80'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
547 Количество передач 374
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
АЗ Алкмаар
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
34 матча
58.8%
8.8%
32.4%
20 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
37
Голов в среднем за матч
1.94
2.06
Среднее время на гол
46
43
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
54
57
Голов в среднем за матч
1.59
1.68
Тотал матчей
2.5
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
56
53
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|24 (5)
|0.83
|Бакайоко Жоан
|9
|0.31
|Тиль Гус
|8
|0.28
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.24
|Тильман Малик
|6
|0.21
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.17
|Лосано Ирвинг
|5
|0.17
|Веерман Йоэй
|4
|0.14
|Ланг Ноа
|4
|0.14
|Вертессен Йорбе
|3
|0.1
|Дест Серджиньо
|2
|0.07
|Боскальи Оливье
|2
|0.07
|Рамальо Андре
|2
|0.07
|Схаутен Йерди
|2
|0.07
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Жуниор Мауро
|1
|0.03
|Бабади Исаак
|1
|0.03
|Jesper Uneken
|1
|0.03
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|26 (1)
|0.9
|Де Вит Дани
|9 (1)
|0.31
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.14
|Сугавара Юкинари
|3
|0.1
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Лахдо Майкель
|3
|0.1
|Класи Йорди
|2
|0.07
|Инди Мартинс
|1
|0.03
|Одгор Йенс
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Боскальи Оливье
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Белич Кристиян
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
6
ПСВ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
46
31
ПСВ
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
48
37
Голы по времени матча
Забито
36
22
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
11%
2
9%
1-15
6
17%
5
23%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
10
28%
5
23%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
7
19%
4
18%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
3
43%
4
25%
76-90
Забито
47
32
17 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
13 Не забивали 16
6
13%
9
28%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
6
13%
1
3%
31-45
8
17%
7
22%
46-60
12
26%
4
13%
61-75
10
21%
8
25%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Забито
83
54
32 В 1-м тайме 22
51 Во 2-м тайме 32
25 Забивали первыми 19
0 Не забивали 5
10
12%
11
20%
1-15
11
13%
8
15%
16-30
11
13%
3
6%
31-45
18
22%
12
22%
46-60
16
19%
8
15%
61-75
17
20%
12
22%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 18
1
6%
4
14%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
5
17%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2
Результаты матчей
ПСВ
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:4
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:4
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
4
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПСВ
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
76
68
310
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
77
96
311
78
113
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1711
1612
919
1018
523
424
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|64 - 54
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 36
|41
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|1:0 Заявка
|29
|8
|7
|14
|37 - 55
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|39 - 63
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 27
|15
|16.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|9.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|21 - 39
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7