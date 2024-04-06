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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Перес Мартин
ПЕК Зволле
1:0
Первый тайм: 45+'
Эксельсиор
0'
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Тай Леннарт
16' Желтая карточка
Ньивпорт Свен
1:0
18' Гол
Ансельмо Гарсия-Макналти

Ход матча

8'
Тай Леннарт
 
16'
 
Ньивпорт Свен
18'
Ансельмо Гарсия-Макналти
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПЕК Зволле
Ничья
Эксельсиор
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
50
Крастев
Филип
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
5
Виделль
Каспер
32
Siem
de
Moes
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
7
Лампру
Лазарос
23
Дёйвестейн
Лансе
10
Гаудмейн
Кензо
17
Оморова
Ричи
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Эксельсиор

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:4
К
2:0
Э
0:2
Э
2:0
ТМК
5:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:5
К
1:4
ЭГГД
4:3
ЭГГД
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

15
26

Голов в среднем за матч

1.67
2.36

Среднее время на гол

54
38

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.56

Среднее время на гол

66
162

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 11 0.38
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.17
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.17
Намли Юнес 4 0.14
Веланас Одиссеус 3 0.1
Веллиос Апостолос 3 0.1
Рейндерс Элиано 3 0.1
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0.03
Лам Томас 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.24
Аграфиотис Николас 5 0.17
Дриауех Каухайб 4 0.14
Лампру Лазарос 3 0.1
Хореман Сибе 3 0.1
Удденес Оскар 3 0.1
Бас Юлиан 2 0.07
Оморова Ричи 2 0.07
Дёйвестейн Лансе 2 0.07
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.07
Загре Артур 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Ньивпорт Свен 1 0.03
Пири Кик 1 0.03
Виделль Каспер 1 0.03
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 7 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Веллиос Апостолос 4 0
Лам Томас 4 0
Намли Юнес 4 0
Веланас Одиссеус 4 0
Эль-Аззузи Ануар 2 1
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 7 0
Загре Артур 5 1
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Siem de Moes 3 0
Ньивпорт Свен 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Эксельсиор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
14
ПЕК Зволле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эксельсиор
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

19
13
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Эксельсиор
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

30
27

Голы по времени матча

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
7%
4
19%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
6
40%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

25
38
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
4
16%
5
13%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
6
24%
8
21%
61-75
5
20%
6
16%
76-90

Забито

24
18
4 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
5
28%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
5
21%
5
28%
61-75
9
38%
4
22%
76-90

Пропущено

27
24
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
2
7%
9
38%
61-75
13
48%
5
21%
76-90

Забито

39
39
9 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
2
5%
4
10%
1-15
4
10%
9
23%
16-30
3
8%
4
10%
31-45
8
21%
4
10%
46-60
11
28%
9
23%
61-75
11
28%
9
23%
76-90

Пропущено

52
62
16 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
5
10%
9
15%
1-15
5
10%
6
10%
16-30
6
12%
7
11%
31-45
10
19%
12
19%
46-60
8
15%
17
27%
61-75
18
35%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0
Эксельсиор
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Эксельсиор

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
8
20
1.5
13
15
2
26
2.5
3
25
2
26
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
Аякс
 Заявка 28 12 9 7 64 - 54 45
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 28 11 8 9 42 - 36 41
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 29 8 7 14 37 - 55 31
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 29 4 10 15 39 - 63 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 27 15
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
8.
Алмере Сити
 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
9.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 15 2 3 10 21 - 39 9
17.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Алмере Сити Якобс Йоей 7
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