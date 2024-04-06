Тур: 29. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13655 Главный судья: Перес Мартин
2:1
Конец матча
0'
8' Undefined phrase: football_event_Тай Леннарт
16' Желтая карточкаНьивпорт Свен
1:0
18' ГолАнсельмо Гарсия-Макналти
2:0
66' ГолВеланас Одиссеус
76' Желтая карточкаБас Юлиан
80' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
2:1
86' ГолДёйвестейн Лансе
90'+4
Ход матча
8'
16'
18'
66'
76'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 4
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
428 Количество передач 363
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
32
Siem
de
Moes
33
Бас
Юлиан
17
Оморова
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Siem de MoesЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Эксельсиор
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
26
Голов в среднем за матч
1.67
2.36
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.36
0.56
Среднее время на гол
66
162
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|11
|0.38
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.17
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.17
|Намли Юнес
|4
|0.14
|Веланас Одиссеус
|4
|0.14
|Веллиос Апостолос
|3
|0.1
|Рейндерс Элиано
|3
|0.1
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0.03
|Лам Томас
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.24
|Аграфиотис Николас
|5
|0.17
|Дриауех Каухайб
|4
|0.14
|Лампру Лазарос
|3
|0.1
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Дёйвестейн Лансе
|3
|0.1
|Удденес Оскар
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|2
|0.07
|Оморова Ричи
|2
|0.07
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.07
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Лам Томас
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Веланас Одиссеус
|4
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|2
|1
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Загре Артур
|5
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Эксельсиор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
15
ПЕК Зволле
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
19
13
ПЕК Зволле
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Эксельсиор
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
30
28
Голы по времени матча
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
4
18%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
7
41%
4
18%
61-75
2
12%
6
27%
76-90
Пропущено
26
40
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
15%
5
13%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
2
8%
7
18%
31-45
5
19%
7
18%
46-60
6
23%
9
23%
61-75
6
23%
6
15%
76-90
Забито
24
18
4 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
5
28%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
5
21%
5
28%
61-75
9
38%
4
22%
76-90
Пропущено
27
24
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
2
7%
9
38%
61-75
13
48%
5
21%
76-90
Забито
41
40
10 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
2
5%
4
10%
1-15
5
12%
9
23%
16-30
3
7%
4
10%
31-45
8
20%
4
10%
46-60
12
29%
29%
9
23%
61-75
11
27%
10
25%
76-90
Пропущено
53
64
16 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 41
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
5
9%
9
14%
1-15
5
9%
7
11%
16-30
6
11%
7
11%
31-45
10
19%
12
19%
46-60
8
15%
18
28%
61-75
19
36%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0
Эксельсиор
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Эксельсиор
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
312
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
68
78
212
213
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
236
920
1316
227
326
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|1:0 Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|64 - 54
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 36
|41
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|0:1 Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 50
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|1:0 Заявка
|15
|12
|1
|2
|29 - 14
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|1:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 32
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8