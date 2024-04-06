Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда ПЕК Зволле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Хореман Сибе нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

50' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Веланас Одиссеус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Намли Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

44' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Эксельсиор

41' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

41' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хорошую попытку сделал Намли Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

33' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Лампру Лазарос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Лампру Лазарос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Лампру Лазарос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Матч остановлен

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда ПЕК Зволле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О О Л - Ансельмо Гарсия-Макналти из команды ПЕК Зволле легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

18' Хорошую попытку сделал Лам Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Веланас Одиссеус пробует нанести удар издали, но Стейн ван Гассел держит все под контролем

16' Ньивпорт Свен получил желтую карточку от судьи

16' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Эксельсиор

15' Рейндерс Элиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

10' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПЕК Зволле отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПЕК Зволле

8' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Эксельсиор

7' Оооо... вот это был удар! Ван Полен Брам должен был забить с этой позиции.

6' Ван Полен Брам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Оооо... вот это был удар! Лампру Лазарос должен был забить с этой позиции.

5' Лампру Лазарос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Веланас Одиссеус . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

1' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру