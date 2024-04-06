Тур: 31. Стадион: Стад де Женев.
0'
18' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
43' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
0:1
45' ГолДанте Амаду
Ход матча
43'
45'
0:1
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
25 Бронн ДиланЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Серветт
Цюрих
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
46
41
Голов в среднем за матч
1.53
1.37
Тотал матчей
2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.32
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.23
|Гийемено Джереми
|6
|0.19
|Кутеса Дерек
|4
|0.13
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.13
|Антунес Алексис
|4
|0.13
|Конья Тимоте
|3
|0.1
|Стеванович Мирослав
|3
|0.1
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.1
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.32
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.32
|Красничи Бледиан
|5
|0.16
|Мэтью Ифиний
|3
|0.1
|Катич Никола
|3
|0.1
|Камбери Линдрит
|3
|0.1
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Данте Амаду
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Камбери Линдрит
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Ронер Фабиан
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
9
9
Серветт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
17
23
Серветт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
26
32
Голы по времени матча
Забито
32
20
10 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
5
16%
4
20%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
3
9%
2
10%
61-75
14
44%
5
25%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
19%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
8
38%
76-90
Забито
20
23
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
6
30%
4
17%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
3
15%
5
22%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90
Забито
52
43
23 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 8
11
21%
8
19%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
5
10%
9
21%
46-60
7
13%
4
9%
61-75
17
33%
10
23%
76-90
Пропущено
34
33
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
5
15%
3
9%
1-15
7
21%
4
12%
16-30
3
9%
9
27%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
6
18%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0
Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Цюрих
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1
Результаты матчей
Серветт
Цюрих
Точный счет
2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
114
78
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
510
78
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
228
1614
1416
624
624
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|7
|6
|59 - 27
|58
|2.
|0:1
|31
|15
|9
|7
|51 - 36
|54
|3.
|31
|16
|5
|10
|58 - 44
|53
|4.
|1:0
|31
|12
|12
|7
|44 - 33
|48
|5.
|31
|12
|10
|9
|53 - 54
|46
|6.
|30
|12
|7
|11
|45 - 41
|43
|7.
|30
|12
|6
|12
|38 - 41
|42
|8.
|30
|9
|9
|12
|42 - 46
|36
|9.
|31
|10
|6
|15
|38 - 49
|36
|10.
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|6
|16
|33 - 40
|30
|12.
|31
|5
|8
|18
|33 - 62
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|40 - 9
|38
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|3.
|0:1
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|15
|9
|2
|4
|22 - 16
|29
|6.
|15
|8
|4
|3
|25 - 23
|28
|7.
|1:0
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 19
|19
|12.
|16
|2
|6
|8
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|33 - 27
|26
|2.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|3.
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|4.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|22 - 20
|20
|5.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|6.
|15
|3
|6
|6
|26 - 32
|15
|7.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|8.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|9.
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|15
|2
|3
|10
|10 - 23
|9
|12.
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|12 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9