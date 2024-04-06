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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Серветт
0:1
Второй тайм: 90+'
Цюрих
0'
18' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
43' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
0:1
45' Гол
Данте Амаду

Ход матча

18'
 
Боранияшевич Никола
35'
Кутеса Дерек
Антунес Алексис
 
43'
 
Крюезиу Мирлинд
45'
0:1
Данте Амаду
46'
 
Дапрела Фабио
Крюезиу Мирлинд
62'
Нисимура Такума
Гийемено Джереми
 
64'
 
Ронер Фабиан
Окита Жонатан
64'
 
Африйе Дэниел
Боранияшевич Никола
75'
 
Герреро Адрия
Данте Амаду
82'
Болла Бендегуз
Ондуа Гаэль
 
82'
Дулин Давид
Конья Тимоте
 
88'
 
Валльнер Сильван
Красничи Бледиан

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
9.36
4.30
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4.40
Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
27
Кривелли
Энцо
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Серветт
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Цюрих

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Тотал матчей

2.5
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.32
Кривелли Энцо 7 (3) 0.23
Гийемено Джереми 6 0.19
Кутеса Дерек 4 0.13
Болла Бендегуз 4 (1) 0.13
Антунес Алексис 4 0.13
Конья Тимоте 3 0.1
Стеванович Мирослав 3 0.1
Нисимура Такума 3 (2) 0.1
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.32
Окита Жонатан 10 (2) 0.32
Красничи Бледиан 5 0.16
Мэтью Ифиний 3 0.1
Катич Никола 3 0.1
Камбери Линдрит 3 0.1
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Ронер Фабиан 3 0
Герреро Адрия 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Серветт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

9
9
Серветт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

17
23
Серветт
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
27% (8)
17% (5)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

26
32

Голы по времени матча

Забито

32
20
10 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
5
16%
4
20%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
3
9%
2
10%
61-75
14
44%
5
25%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
19%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
8
38%
76-90

Забито

20
23
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
6
30%
4
17%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
3
15%
5
22%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
4
33%
76-90

Забито

52
43
23 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 8
11
21%
8
19%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
6
12%
7
16%
31-45
5
10%
9
21%
46-60
7
13%
4
9%
61-75
17
33%
10
23%
76-90

Пропущено

34
33
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
5
15%
3
9%
1-15
7
21%
4
12%
16-30
3
9%
9
27%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
6
18%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0
Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2
Цюрих
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1

Результаты матчей

Серветт
Цюрих

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
7
8
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
22
8
16
14
1.5
14
16
6
24
2.5
6
24
2
28
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 7 6 59 - 27 58
2.
Серветт
 0:1 31 15 9 7 51 - 36 54
3.
Лугано
 31 16 5 10 58 - 44 53
4.
Цюрих
 1:0 31 12 12 7 44 - 33 48
5.
Винтертур
 31 12 10 9 53 - 54 46
6.
Санкт-Галлен
 30 12 7 11 45 - 41 43
7.
Люцерн
 30 12 6 12 38 - 41 42
8.
Лозанна
 30 9 9 12 42 - 46 36
9.
Базель
 31 10 6 15 38 - 49 36
10.
Ивердон
 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Грасcхоппер
 30 8 6 16 33 - 40 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 31 5 8 18 33 - 62 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 2 1 40 - 9 38
2.
Санкт-Галлен
 15 10 2 3 31 - 19 32
3.
Серветт
 0:1 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Люцерн
 15 9 2 4 22 - 16 29
6.
Ивердон
 15 8 4 3 25 - 23 28
7.
Цюрих
 1:0 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 15 6 5 4 24 - 18 23
10.
Грасcхоппер
 15 6 3 6 23 - 17 21
11.
Базель
 15 5 4 6 19 - 19 19
12.
Стад Лозанна-Уши
 16 2 6 8 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 16 8 2 6 33 - 27 26
2.
Серветт
 0:1 15 6 5 4 20 - 18 23
3.
Янг Бойз
 15 5 5 5 19 - 18 20
4.
Цюрих
 1:0 16 5 5 6 22 - 20 20
5.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
6.
Винтертур
 15 3 6 6 26 - 32 15
7.
Люцерн
 15 3 4 8 16 - 25 13
8.
Лозанна
 15 3 4 8 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 15 2 3 10 10 - 23 9
12.
Ивердон
 15 1 3 11 11 - 34 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 12 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • 46'
    Крюезиу Мирлинд уходит с поля. Дапрела Фабио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Данте Амаду бьет в цель!
  • 43'
    Крюезиу Мирлинд получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Антунес Алексис уходит с поля. Кутеса Дерек выходит вместо него
  • 35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Серветт
    Ничья
    Цюрих
    9.36
    4.30
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    4.40
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