Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матиас Кьело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Твенте имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Матиас Кьело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Озьякуп Огузхан пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

49' Оратмангун Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Оооо... вот это был удар! Влап Михел должен был забить с этой позиции.

49' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Веррипс Михаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Сампстед Альфонс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фортуна Ситтард

34' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Твенте

34' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

26' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

26' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

25' Вут Симен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

24' Матиас Кьело задерживает мяч рукой

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Стейн Сем не смог попасть в створ ударом издали

19' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

18' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Гут Родриго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Смал Гийс пробил со штрафного прямо в стенку

6' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Твенте начинает с центра поля