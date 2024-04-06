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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Дьперинк Роб
Твенте
2:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
14' Желтая карточка
Гут Родриго
35' Вторая желтая карточка
Гут Родриго
1:0
52' Гол в свои ворота
Фофана Садик
57' Желтая карточка
Сирхейс Кай
67' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
2:0
86' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+6

Ход матча

14'
 
Гут Родриго
35'
 
Гут Родриго
38'
 
Фофана Садик
Халилович Ален
46'
Регер Юри
Сампстед Альфонс
 
46'
Юнювар Наджи
Смал Гийс
 
52'
Фофана Садик
1:0
57'
 
Сирхейс Кай
63'
 
Да Крус Алессио
Сирхейс Кай
63'
 
Лонвейк Джастин
Оратмангун Рагнар
67'
 
Лонвейк Джастин
69'
Макс Брюнс
Меес Хилгерс
 
75'
Салах-Эддин Анасс
Стейн Сем
 
79'
 
Розье Лорейнц
Дейкс Митчелл
79'
 
Петерсон Кристофер
Озьякуп Огузхан
79'
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
 
86'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Эйтинг Карел)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 725 Количество передач 226
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
2
Вут
Симен
35
Дейкс
Митчелл
6
Дуарте
Дерой
15
Озьякуп
Огузхан
10
Халилович
Ален
34
Оратмангун
Рагнар
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
Твенте
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Фортуна Ситтард

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
0:3
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
ТМС
2:1
Э
2:3
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.17
2.83

Среднее время на гол

77
31

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

1.55
2.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
36

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 13 (1) 0.45
Стейн Сем 12 (1) 0.41
Угальде Манфред 7 0.24
Даан Ротс 5 0.17
Боаду Мирон 3 0.1
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.1
Влап Михел 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Юнювар Наджи 2 0.07
Проппер Робин 2 0.07
Садилек Михал 1 0.03
Регер Юри 1 0.03
Эйтинг Карел 0 0
Сампстед Альфонс 0 0
Смал Гийс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.41
Халилович Ален 4 (1) 0.14
Гут Родриго 3 0.1
Нослин Тейяни 3 0.1
Кордоба Иньиго 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Дуарте Дерой 2 0.07
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Регер Юри 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Сиовас Димитрис 5 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Сирхейс Кай 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Твенте
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Фортуна Ситтард
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
8
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Фортуна Ситтард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

26
24
Твенте
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Фортуна Ситтард
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
31% (9)
55% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

30
32

Голы по времени матча

Забито

29
10
12 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
4
14%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
2
7%
3
30%
61-75
11
38%
4
40%
76-90

Пропущено

15
31
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
20%
1
3%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
3
20%
6
19%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
4
27%
11
35%
76-90

Забито

26
25
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
8
31%
4
16%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
6
23%
4
16%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
27%
4
16%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

55
35
28 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
12
22%
4
11%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
11
20%
4
11%
31-45
6
11%
7
20%
46-60
3
5%
7
20%
61-75
18
33%
8
23%
76-90

Пропущено

28
50
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
11%
2
4%
1-15
3
11%
7
14%
16-30
4
14%
9
18%
31-45
7
25%
6
12%
46-60
4
14%
10
20%
61-75
7
25%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1

Результаты матчей

Твенте
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Твенте
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
5
1.5
7
7
6
9
2.5
6
8
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
9
9
5
1.5
2
13
5
9
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
16
13
19
10
1.5
9
20
11
18
2.5
6
23
2
27
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 28 20 6 2 73 - 23 66
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
Аякс
 Заявка 28 12 9 7 64 - 54 45
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 28 11 8 9 42 - 36 41
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 28 7 11 10 27 - 44 32
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 29 4 10 15 40 - 64 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
8.
Алмере Сити
 Заявка 14 4 5 5 13 - 22 17
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
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