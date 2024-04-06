Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Эйтинг Карел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' ШТАНГА! Так было близко к голу - Даан Ротс нанес удар в каркас ворот!

83' Матч возобновлен

82' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Эйтинг Карел

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Озьякуп Огузхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Игра в одни ворота сейчас. Твенте доминирует и владеет мячом

70' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Лонвейк Джастин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Даан Ротс пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

62' Проппер Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Юнювар Наджи пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

61' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков

57' Матч возобновлен

56' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Матиас Кьело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Озьякуп Огузхан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

52' Г О О О О Л - Фофана Садик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

52' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Регер Юри из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Даан Ротс пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

51' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

47' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем