Тур: 29. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 30000 Главный судья: Дьперинк Роб
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаГут Родриго
35' Вторая желтая карточкаГут Родриго
1:0
52' Гол в свои воротаФофана Садик
57' Желтая карточкаСирхейс Кай
67' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
2:0
86' ГолВан Волфсвинкель Рикки
90'+6
Ход матча
14'
35'
52'
1:0
57'
67'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
725 Количество передач 226
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Твенте
Фортуна Ситтард
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.17
2.83
Среднее время на гол
77
31
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
1.55
2.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
36
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13 (1)
|0.45
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.41
|Угальде Манфред
|7
|0.24
|Даан Ротс
|5
|0.17
|Боаду Мирон
|3
|0.1
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.1
|Влап Михел
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Юнювар Наджи
|2
|0.07
|Проппер Робин
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Регер Юри
|1
|0.03
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.41
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.14
|Гут Родриго
|3
|0.1
|Нослин Тейяни
|3
|0.1
|Кордоба Иньиго
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Дуарте Дерой
|2
|0.07
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|Да Крус Алессио
|1
|0.03
|Розье Лорейнц
|1
|0.03
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.03
|Робберехт Милан
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|7
|1
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Сирхейс Кай
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Фортуна Ситтард
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
8
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Фортуна Ситтард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
26
24
Твенте
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Фортуна Ситтард
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
31% (9)
55% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
30
32
Голы по времени матча
Забито
29
10
12 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
4
14%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
2
7%
3
30%
61-75
11
38%
4
40%
76-90
Пропущено
15
31
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
20%
1
3%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
3
20%
6
19%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
4
27%
11
35%
76-90
Забито
26
25
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
8
31%
4
16%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
6
23%
4
16%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
7
27%
4
16%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
55
35
28 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
12
22%
4
11%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
11
20%
4
11%
31-45
6
11%
7
20%
46-60
3
5%
7
20%
61-75
18
33%
8
23%
76-90
Пропущено
28
50
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
11%
2
4%
1-15
3
11%
7
14%
16-30
4
14%
9
18%
31-45
7
25%
6
12%
46-60
4
14%
10
20%
61-75
7
25%
16
32%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1
Результаты матчей
Твенте
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Твенте
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
105
77
69
68
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
69
95
213
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1613
1910
920
1118
623
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 23
|66
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|64 - 54
|45
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 36
|41
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 44
|32
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 22
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8