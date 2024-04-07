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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
4:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
6' Гол
Уайт Брайан
2:0
29' Гол
Пико Фабрис
45' Желтая карточка
Спайсер Тайрис
53' Желтая карточка
Кубас Андрес
54' Желтая карточка
Флорес Дейби
69' Желтая карточка
Камареро Алонсо Коэльо
78' Желтая карточка
Лонг Кевин
3:0
81' Гол
Голд Райан
83' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
4:0
89' Гол
Веселинович Ранко
90' Желтая карточка
Бернардески Федерико
90'+8
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
7
Маршалл-Ратти
Джакил
16
Спайсер
Тайрис
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
10
Бернардески
Федерико
21
Осорио
Джонатан
29
Керр
Деандре
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Торонто

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
ТМК
0:3
М
1:0
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
3:4
М
1:3
М
1:1
М
1:0
М
3:2
ТМС
1:0
М
1:0
М
4:2

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 3 0.5
Уайт Брайан 2 0.33
Рапосо Райан 2 0.33
Голд Райан 2 0.33
Шёпф Алессандро 1 0.17
Али Ахмед 1 0.17
Крейлах Дамир 1 0.17
Веселинович Ранко 1 0.17
Лаборда Матиас 1 0.17
Кубас Андрес 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Вите Педро 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 2 0.29
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.14
Осорио Джонатан 1 0.14
Овусу Принс-Осеи 1 0.14
Спайсер Тайрис 1 0.14
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Бернардески Федерико 0 0
Лонгстафф Мэттью 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 3 0
Голд Райан 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 3 0
Бернардески Федерико 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Джонсон Шон 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Камареро Алонсо Коэльо 2 0
Флорес Дейби 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Акинола Айо 1 0
Петретта Рауль 1 0
Гомис Никесон 1 0
Спайсер Тайрис 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
14%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Торонто

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
3
3
2.5
1
5
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 3:3 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 7 1 1 5 10 - 16 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
3.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 6 2 4 0 11 - 7 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 7 1 5 1 8 - 12 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 3:3 Заявка 5 1 3 1 10 - 10 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 3:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 4 0 1 3 6 - 9 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
2.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Спайсер Тайрис получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Шёпф Алессандро сделал результативную передачу.
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