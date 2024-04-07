Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолУайт Брайан
2:0
29' ГолПико Фабрис
45' Желтая карточкаСпайсер Тайрис
53' Желтая карточкаКубас Андрес
54' Желтая карточкаФлорес Дейби
69' Желтая карточкаКамареро Алонсо Коэльо
78' Желтая карточкаЛонг Кевин
3:0
81' ГолГолд Райан
83' Желтая карточкаШёпф Алессандро
4:0
89' ГолВеселинович Ранко
90' Желтая карточкаБернардески Федерико
90'+8
Ход матча
6'
1:0
29'
2:0
45'
53'
54'
78'
81'
3:0
83'
89'
15
Утвик
Бьорн
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
27
О'Нил
Шейн
20
Флорес
Дейби
29
Керр
Деандре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Торонто
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|3
|0.5
|Уайт Брайан
|2
|0.33
|Рапосо Райан
|2
|0.33
|Голд Райан
|2
|0.33
|Шёпф Алессандро
|1
|0.17
|Али Ахмед
|1
|0.17
|Крейлах Дамир
|1
|0.17
|Веселинович Ранко
|1
|0.17
|Лаборда Матиас
|1
|0.17
|Кубас Андрес
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.29
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.14
|Осорио Джонатан
|1
|0.14
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.14
|Спайсер Тайрис
|1
|0.14
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Лонгстафф Мэттью
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Джонсон Шон
|2
|0
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Гомис Никесон
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
14%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Торонто
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
33
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|3:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|3:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|3:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|3:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|2:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2