Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
0:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
44'
46'
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
22
Эррера
Аарон
12
Антли
Коннер
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Нападающий
-
29 Мровка КолНападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Антли КоннерЗащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы
38 матчей
55.3%
15.8%
28.9%
21 победа 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
2
1.32
Среднее время на гол
45
68
Всего голов
29
11
Голов в среднем за матч
1.32
0.69
Среднее время на гол
68
130
Всего голов
61
40
Голов в среднем за матч
1.61
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|3
|0.43
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.29
|Завадски Шон
|1
|0.14
|Моррис Эйдан
|1
|0.14
|Хинестроза Марино
|1
|0.14
|Фарси Мохамед
|1
|0.14
|Йебоа Яв
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|4
|0.57
|Сантуш Педру
|1
|0.14
|Страуд Джаред
|1
|0.14
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.14
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.14
|Флетчер Кристиан
|1
|0.14
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси Диего
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|4
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Страуд Джаред
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Хопкинс Джексон
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
4
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
15
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|9.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|6.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|3.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|4.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|5.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2