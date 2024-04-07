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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
44' Желтая карточка
Росси Диего
0:1
61' Гол
Бентеке Кристиан
75' Красная карточка
Эрнандес Хуан
79' Желтая карточка
Эррера Аарон
1:1
87' Гол
Моррис Эйдан
90' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
90'+7
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
21
Чеберко
Евгений
18
Амундсен
Мальте
27
Арфстен
Макс
3
Сандс
Уилл
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
11
Хинестроза
Марино
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
12
Антли
Коннер
43
Клих
Матеуш
25
Хопкинс
Джексон
8
Страуд
Джаред
21
Ку-Дипьетро
Теодор
11
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
Коламбус Крю
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы

38 матчей

55.3%
15.8%
28.9%
21 победа 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.7%
44.7%
10.6%
17 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:2
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:3
М
2:4
М
3:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
1:1
М
5:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
3:0
М
1:2
М
3:2
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:1
ОК
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
2:3

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

2
1.32

Среднее время на гол

45
68

Всего голов

29
11

Голов в среднем за матч

1.32
0.69

Среднее время на гол

68
130

Всего голов

61
40

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 3 0.43
Рассел-Роу Джейсен 2 0.29
Моррис Эйдан 2 0.29
Завадски Шон 1 0.14
Хинестроза Марино 1 0.14
Фарси Мохамед 1 0.14
Йебоа Яв 0 0
Росси Диего 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 5 0.71
Страуд Джаред 1 0.14
Сантуш Педру 1 0.14
Клих Матеуш 1 (1) 0.14
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.14
Флетчер Кристиан 1 0.14
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 1 1
Росси Диего 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 4 0
Эррера Аарон 4 0
Сантуш Педру 2 1
Страуд Джаред 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Маквей Кристофер 1 0
Ку-Дипьетро Теодор 1 0
Пелтола Матти 1 0
Хопкинс Джексон 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
4
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
44%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 3:3 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 7 1 1 5 10 - 16 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
3.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 6 2 4 0 11 - 7 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 7 1 5 1 8 - 12 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 3:3 Заявка 5 1 3 1 10 - 10 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 3:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 4 0 1 3 6 - 9 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
2.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Росси Диего получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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