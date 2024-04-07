Тур: 1. Стадион: Citi Field.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
15' Желтая карточкаСэндс Джеймс
1:0
43' ПенальтиРодригес Сантьяго
50' Желтая карточкаГрей Тэйвон
Ход матча
15'
43'
50'
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
26
Уайли
Калеб
28
Вольф
Тайлер
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
79
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|3 (1)
|0.43
|О'Тул Кевин
|1
|0.14
|Мартинес Алонсо
|1
|0.14
|Фернандес Джулиан
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Паркс Китон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.83
|Тьяре Джамал
|2
|0.33
|Альмада Тьяго
|1 (1)
|0.17
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.17
|Леннон Брукс
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|2
|1
|Паркс Китон
|1
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Джонс Малачи
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайли Калеб
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Муюмба Тристан
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
9
Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
32
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|9.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|6.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|3.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|4.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|5.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2