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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 57'
Атланта Юнайтед
0'
15' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
1:0
43' Пенальти
Родригес Сантьяго
50' Желтая карточка
Грей Тэйвон

Ход матча

15'
Сэндс Джеймс
 
43'
Родригес Сантьяго
1:0
50'
Грей Тэйвон
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
3.50
4.50
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3.55
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Все Коэффициенты
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
16
Мартинес
Алонсо
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
9
Бакрар
Монсеф
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
3
Уильямс
Дэррик
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
6
Слиш
Бартош
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
28
Вольф
Тайлер
29
Тьяре
Джамал
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
2:0
М
1:1
М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
79

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 3 (1) 0.43
О'Тул Кевин 1 0.14
Мартинес Алонсо 1 0.14
Фернандес Джулиан 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Паркс Китон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.83
Тьяре Джамал 2 0.33
Альмада Тьяго 1 (1) 0.17
Лобжанидзе Саба 1 0.17
Леннон Брукс 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 2 1
Паркс Китон 1 1
Перея Андрес 2 0
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Танасиевич Страхния 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Риса Бирк 1 0
Хаак Джастин 1 0
Джонс Малачи 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайли Калеб 2 0
Гузан Брэд 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Леннон Брукс 1 0
Муюмба Тристан 1 0
Альмада Тьяго 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
3
2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
2.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 6 10
6.
Торонто
 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 5 9
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 11 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
14.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Шарлотт
 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 5 7
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Торонто
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Цинциннати
 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
5.
Интер Майами
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Тейвон Грэй получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
3.50
4.50
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3.55
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