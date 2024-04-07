Тур: 1. Стадион: Citi Field.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаСэндс Джеймс
1:0
43' ПенальтиРодригес Сантьяго
50' Желтая карточкаГрей Тэйвон
61' Желтая карточкаУильямс Дэррик
1:1
65' ГолТьяре Джамал
74' Желтая карточкаПаркс Китон
90'+5
Ход матча
15'
43'
50'
61'
65'
1:1
74'
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
26
Уайли
Калеб
28
Вольф
Тайлер
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
79
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|3 (1)
|0.43
|О'Тул Кевин
|1
|0.14
|Мартинес Алонсо
|1
|0.14
|Фернандес Джулиан
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Паркс Китон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.83
|Тьяре Джамал
|3
|0.5
|Альмада Тьяго
|1 (1)
|0.17
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.17
|Леннон Брукс
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|2
|1
|Сэндс Джеймс
|2
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Джонс Малачи
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайли Калеб
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Муюмба Тристан
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
9
Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
33
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|3:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|3:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|3:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|3:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|2:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2