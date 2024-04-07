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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:1
Второй тайм: 56'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
3' Гол
Кубо Юя
1:1
19' Гол
Амайя Фрэнки
32' Желтая карточка
Нвободо Обинна
45' Желтая карточка
Миазга Мэтт
1:1
45' Не забитый пенальти
Морган Льюис

Ход матча

3'
Кубо Юя
1:0
19'
1:1
Амайя Фрэнки
32'
Нвободо Обинна
 
45'
Миазга Мэтт
 
45'
1:1
Морган Льюис
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.75
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3.34
3.46
Все Коэффициенты
36
Лоуро
Эван
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
9
Бупендза
Аарон
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
5
Страуд
Питер
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
1:2
М
1:2
ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 2 0.29
Кубо Юя 2 0.29
Бупендза Аарон 2 0.29
Робинсон Майлз 1 0.14
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 6 (1) 0.86
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.14
Амайя Фрэнки 1 0.14
Кармона Викельман 1 0.14
Маноэль Элиас 1 0.14
Ванзейр Данте 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Кубо Юя 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Буха Павел 2 0
Йедлин Деандре 1 0
Миазга Мэтт 1 0
Бэрд Кори 1 0
Мерфи Ян 1 0
Челентано Роман 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 3 0
Эдельман Даниэль 1 1
Рейес Андрес 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Цинциннати
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
2.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 6 10
6.
Торонто
 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 5 9
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 11 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
14.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Шарлотт
 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 5 7
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Торонто
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Цинциннати
 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
5.
Интер Майами
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Морган Льюис пробил пенальти, но не смог забить!
  • 49'
    Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Нвободо Обинна получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!
  • 3'
    Г О О О О Л - Кубо Юя бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.75
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3.34
3.46
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