Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолКубо Юя
1:1
19' ГолАмайя Фрэнки
32' Желтая карточкаНвободо Обинна
45' Желтая карточкаМиазга Мэтт
1:1
45' Не забитый пенальтиМорган Льюис
1:2
60' ГолВанзейр Данте
70' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
74' Желтая карточкаОрельяно Лука
90' Желтая карточкаНгома Серж
90'+6
Ход матча
3'
1:0
19'
1:1
32'
45'
45'
1:1
46'
60'
1:2
70'
74'
90'
36
Лоуро
Эван
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
- Основной состав
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.11
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|2
|0.29
|Кубо Юя
|2
|0.29
|Бупендза Аарон
|2
|0.29
|Робинсон Майлз
|1
|0.14
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|6 (1)
|0.86
|Ванзейр Данте
|1
|0.14
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.14
|Амайя Фрэнки
|1
|0.14
|Кармона Викельман
|1
|0.14
|Маноэль Элиас
|1
|0.14
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Буха Павел
|2
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Миазга Мэтт
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Орельяно Лука
|1
|0
|Мерфи Ян
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|3
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|1
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Рейес Андрес
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Цинциннати
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
43
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|4.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|3:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|3:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|3:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|3:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|3:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|2:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|5 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2