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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:2
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
3' Гол
Кубо Юя
1:1
19' Гол
Амайя Фрэнки
32' Желтая карточка
Нвободо Обинна
45' Желтая карточка
Миазга Мэтт
1:1
45' Не забитый пенальти
Морган Льюис
1:2
60' Гол
Ванзейр Данте
70' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
74' Желтая карточка
Орельяно Лука
90' Желтая карточка
Нгома Серж
90'+6
36
Лоуро
Эван
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
9
Бупендза
Аарон
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
5
Страуд
Питер
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
1:2
М
1:2
ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 2 0.29
Кубо Юя 2 0.29
Бупендза Аарон 2 0.29
Робинсон Майлз 1 0.14
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 6 (1) 0.86
Ванзейр Данте 1 0.14
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.14
Амайя Фрэнки 1 0.14
Кармона Викельман 1 0.14
Маноэль Элиас 1 0.14

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Кубо Юя 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Буха Павел 2 0
Йедлин Деандре 1 0
Миазга Мэтт 1 0
Бэрд Кори 1 0
Орельяно Лука 1 0
Мерфи Ян 1 0
Челентано Роман 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 3 0
Эдельман Даниэль 1 1
Амайя Фрэнки 2 0
Рейес Андрес 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Цинциннати
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
4
33%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
5.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 2 3 2 10 - 12 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 3:3 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 7 1 1 5 10 - 16 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
3.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Интер Майами
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 6 2 4 0 11 - 7 10
7.
Торонто
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Шарлотт
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 7 1 5 1 8 - 12 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 3:3 Заявка 5 1 3 1 10 - 10 6
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
4.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 3:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:3 Заявка 4 0 1 3 6 - 9 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
2.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
5.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 5 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Весь список
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    • 46'
      Келлер Кипп уходит с поля. Мерфи Ян выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Морган Льюис пробил пенальти, но не смог забить!
    • 49'
      Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Нвободо Обинна получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Ванзейр Данте сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!
    • 3'
      Акоста Лусиано сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Кубо Юя бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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