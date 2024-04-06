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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Колорадо Рэпидс
Прогнозы 125
Интер Майами 90.4% (113)
X 6.4% (8)
Колорадо Рэпидс 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.37
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
41
Руис
Давид
15
Сэйлор
Райан
32
Аллен
Ноа
33
Негри
Франко
24
Грессель
Юлиан
6
Авилес
Томас
43
Сандерленд
Лоусон
49
Боргелин
Шанидер
8
Кампана
Леонардо
73
Афонсо
Лео
95
Стеффен
Закари
22
Андерсон
Себастьян
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
18
Ларраз
Оливер
23
Бассетт
Коул
11
Фернандес
Омир
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
Интер Майами
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 0.71
Месси Лионель 3 0.43
Кампана Леонардо 2 0.29
Тейлор Роберт 2 0.29
Альба Жорди 1 0.14
Гомес Диего 1 0.14
Грессель Юлиан 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 2 0.33
Бассетт Коул 1 0.17
Кабрал Кевин 1 0.17
Харрис Кельвин 1 0.17
Бомбито Мойс 1 0.17
Наварро Рафа 1 (1) 0.17
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 3 0
Аллен Ноа 3 0
Авилес Томас 3 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Альба Жорди 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Наварро Рафа 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
3
Интер Майами
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
9.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 1 4 1 11 - 11 7
11.
Остин
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 9 - 4 9
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Шарлотт
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 4 1 7 - 11 7
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
13.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Остин
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Даллас
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Коламбус Крю
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Шарлотт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Коламбус Крю
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! "Интер Майами" в рамках регулярного сезона МЛС сыграет в домашнем матче с "Колорадо Рэпидс". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Колорадо Рэпидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50% пользователей.
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Прогнозы 125
Интер Майами 90.4% (113)
X 6.4% (8)
Колорадо Рэпидс 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.37
4.00
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4.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами - Колорадо Рэпидс

Исход игры
Интер Майами
90.8% (118)
Ничья
6.2% (8)
Колорадо Рэпидс
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
50% (65)
2:0 Интер Майами
13.1% (17)
1:0 Интер Майами
9.2% (12)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:1 Интер Майами
3.8% (5)
3:2 Интер Майами
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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