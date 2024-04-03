Тур: 1. Стадион: Chase Stadium.
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Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5
|0.71
|Месси Лионель
|3
|0.43
|Кампана Леонардо
|2
|0.29
|Тейлор Роберт
|2
|0.29
|Альба Жорди
|1
|0.14
|Гомес Диего
|1
|0.14
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|2
|0.33
|Бассетт Коул
|1
|0.17
|Кабрал Кевин
|1
|0.17
|Харрис Кельвин
|1
|0.17
|Бомбито Мойс
|1
|0.17
|Наварро Рафа
|1 (1)
|0.17
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Kimani Stewart
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
3
Интер Майами
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
30%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
25
15
16
16
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
Прогнозы на матч Интер Майами - Колорадо Рэпидс
Исход игры
Интер Майами
87% (20)
Ничья
13% (3)
Колорадо Рэпидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (12)
Меньше
47.83% (11)
Обе команды забьют
Да
65.22% (15)
Нет
34.78% (8)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
43.5% (10)
2:0 Интер Майами
21.7% (5)
1:0 Интер Майами
13% (3)
1:1 Ничья
13% (3)
3:1 Интер Майами
8.7% (2)
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