Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
2:1
Перерыв
0'
1:0
4' ГолТильман Тимоти
21' Желтая карточкаТильман Тимоти
1:1
29' ГолАуде Хулиан
2:1
35' ПенальтиБуанга Денис
44' Желтая карточкаМурильо Хесус
Ход матча
4'
1:0
21'
29'
1:1
35'
2:1
44'
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Виви ДжиноНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
2.82
1.4
Среднее время на гол
31
64
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
2.3
2.09
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
54
37
Голов в среднем за матч
2.57
1.76
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
35
51
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.43
|Тильман Тимоти
|3
|0.43
|Атуэста Эдуард
|2
|0.29
|Моралес Давид
|1
|0.14
|Оливера Кристиан
|1
|0.14
|Богуш Матеуш
|1
|0.14
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|5
|0.71
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.29
|Пуч Рикард
|2
|0.29
|Дельгадо Марко
|1
|0.14
|Ауде Хулиан
|1
|0.14
|Пек Габриэл
|1
|0.14
|Ёсида Мая
|1
|0.14
|Завалета Эрик
|1
|0.14
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|4
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пуч Рикард
|2
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
2
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
6
Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
42
15
33
15
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|7 - 4
|13
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|4.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|9.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|15.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|6.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|2.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|3.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|4.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|5.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2