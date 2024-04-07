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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
2:1
Перерыв
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
4' Гол
Тильман Тимоти
21' Желтая карточка
Тильман Тимоти
1:1
29' Гол
Ауде Хулиан
2:1
35' Пенальти
Буанга Денис
44' Желтая карточка
Мурильо Хесус

Ход матча

4'
Тильман Тимоти
1:0
21'
Тильман Тимоти
 
29'
1:1
Ауде Хулиан
35'
Буанга Денис
2:1
44'
Мурильо Хесус
 
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.77
5.40
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4.30
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Все Коэффициенты
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
20
Серрильо
Эдвин
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
11
Пек
Габриэл
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
4:2
М
2:1
ОК
0:2
М
2:3
М
3:2
М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

2.82
1.4

Среднее время на гол

31
64

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

2.3
2.09

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

54
37

Голов в среднем за матч

2.57
1.76

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

35
51

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 3 (2) 0.43
Тильман Тимоти 3 0.43
Атуэста Эдуард 2 0.29
Моралес Давид 1 0.14
Оливера Кристиан 1 0.14
Богуш Матеуш 1 0.14
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 5 0.71
Пейнтсил Джозеф 2 0.29
Пуч Рикард 2 0.29
Дельгадо Марко 1 0.14
Ауде Хулиан 1 0.14
Пек Габриэл 1 0.14
Ёсида Мая 1 0.14
Завалета Эрик 1 0.14
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 4 0
Тильман Тимоти 3 0
Моралес Давид 1 1
Мурильо Хесус 2 0
Холлингсхед Райан 1 0
Лонг Аарон 1 0
Паленсия Серги 1 0
Сегура Эдди 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 1
Пуч Рикард 2 0
Бругман Гастон 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
2
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
6
Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
Остин
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Даллас
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 7 3 4 0 7 - 4 13
2.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 8 3 2 3 14 - 11 11
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 10 - 6 10
6.
Торонто
 0:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 5 9
9.
Шарлотт
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
10.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 11 8
12.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
14.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Даллас
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Шарлотт
 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Интер Майами
 0:1 Заявка 5 2 1 2 10 - 5 7
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Торонто
 0:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Цинциннати
 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
3.
Ванкувер Уайткэпс
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
5.
Интер Майами
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Торонто
 0:2 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Орландо Сити
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 5 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 5 (1)
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
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Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.77
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